Смотри видео, сидя в собственном кресле, и зарабатывай… Очередное надувательство

Если вам предлагают “лёгкую работу” – смотреть видео и зарабатывать на просмотрах, не ловитесь, это классическая схема обмана.

Многие, наверно, уже заметили, что на уличных столбах, на автобусных остановках, у станций монреальского метро вновь замелькали объявления о “лёгкой работе”, когда не надо выходить из дома. Сиди, щёлкай семечки и смотри видео – за это платят, и можно заработать аж несколько тысяч долларов в месяц (сумма может достигать десяти тысяч, а то и больше – на обещания “работодатели” не скупятся). Объявлений полно, на французском и на английском языках.

На самом деле схема давным давно проверена, проработана и, надо признать, действует. Наверно, один раз на человека, но этого достаточно – каждые несколько месяцев подрастает новое поколение желающих заработать лёгкую денюжку, которое не удосуживается в деле разобраться, не собирается тратить своё время на изучение известных схем, не знает историю финансовых афер, не читает новости…

Итак, на листе бумаги распечатано заманчивое предложение: “Хочешь заработать? Даже не спрашивай меня, как, просто зайди на наш сайт, скачай приложение, включи, и смотри каждый день видео. Создатели роликов платят тебе за оценку их произведения. Заработать можно до десяти тысяч в месяц, если прилежно смотреть кино”.

Дальше методы могут варьироваться. Иногда (это сегодня случается редко), после долгого процесса регистрации вдруг выясняется, что для лёгкого заработока надо приобрести платную программу, которая позволит ставить оценки разным сценам на видео и благодаря которой ваша работа будет работодателем принята и засчитана. Цена небольшая – долларов 50-100 (а ведь заработаю тысячи!). После скачивания и установки программы она даже может работать и дисциплинированно уведомлять вас о том, что ваша оценка такой-то картины принята и т.д. Затем приходит уведомление о необходимости установить новую версию программы, или решить странную техническую проблему – отправить со своего счёта на счёт работатодателя полсотни долларов, и т.д. Выглядит всё прилично, до этого момента человек уже “отработал” с месяц, времени потраченного жалко, да и вообще, вон, на счёту уже 88 долларов, а по достижении 90 общают прислать деньги (как и договаривались, никакого обмана! В первые месяцы суммы маленькие, но ведь тебя проверяют, понятно, что много не дают). Поэтому новая версия покупается (или совершается любое другое действие). Любопытно, что иногда даже зарплата первая приходит – сотня долларов за просмотр нескольких десятков рекламных роликов, скаченных с Ю-тюба.

Потом вдруг выясняется, что сто долларов в месяц ты получил потому, что у тебя простейшая версия программы. А чтобы зарабатывать 2 тысячи, установить программу за 400 долларов, а чтобы зарабатывать десять тысяч в месяц, надо платить тысячу. Но тысячу – сегодня, а завтра будет стоить две тысячи, поспеши.

На этом изложение схемы завершим. Вариаций полно. Чаще всего надо привлечь друзей и родственников, за каждого будут платить. Надо вложить больше денег – прибыль пойдёт быстрее. Пирамиды разными бывает. На последнем этапе вход в твой аккаунт оказывается платным – заплати пару долларов и тебя впустят. Это называется “с паршивой овцы хоть шерсти клок” – кто-то заплатит ведь два доллара, а завтра “фирма” рухнет. И всё начнётся сначала, под другим именем, но по той же схеме.

В Квебеке только за этот год, который ещё не завершился, не менее семи ста жителей стали жертвами пирамид. Речь часто идёт о местных жителях, урождённых квебекцах, но из небольших городков, где народ не поднаторел в сделках имени Мавроди. Но есть и достаточное число иммигрантов, которые, казалось бы, проходили через подобное в своих странах. Среди жертв надувательства в этом году мы можем встретить владельца пекарни, владельца автомастерской, учительницу средней школы, пенсионеров – то есть, люди работящие, опытные (казалось бы) – но ведь ловятся, подставляют своих друзей и родственников (которые тоже ловятся, особенно, если ты вложил сотню и уже успешно получил триста долларов прибыли, посему рад и уверен, что и дальше всё так же будет).

Есть люди, которые вынуждены продать дом, потому что вложили в схемы аж 200 тысяч!

По оценкам Службы безопасности Квебек, только пирамида, известная под названием Do Network (именно просмотр видео, хотя этим занимается не только она, впрочем, возможно, она же в разных ипостасях – всё же программу надо разработать и запустить) заработала на квебекцах не менее 17 миллионов долларов за первые шесть месяцев этого года!

Вернуть деньги не получится – во-первых, те ушли далеко-далеко, куда-нибудь в Индию. Во-вторых, часто мошенники просят переводить деньги через криптовалюту, а там номера анонимны.

Служба безопасности Квебека просит всех жителей обращать внимание на следующие моменты:

1. Если вас просят переводить деньги на криптосчета, с вами общаются мошенники. 2. Если вас просят скачать приложение, которое нельзя скачать через Google Pay или через Apple Store – там необходимо “засветиться”, чего мошенники избегают. 3. И главное: если “работодатель”, работающий по любой схеме (надо купить прибор, надо поставить платное приложение, надо совершить платную подписку для получения учебника-инструкции ит.д.) просит деньги, а только потом обещает заплатить, бегите – никакой настоящий работодатель не будет требовать денег с будущего работника.

И помните, не существует способов быстро, без затраты усилий заработать большие суммы.