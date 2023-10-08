Судьба канадца, иммигрировшего во Францию

Любопытная биография обычного человека не необычное время. Или как опасно прослыть монархистом. Можно и головы лишиться. Хотя, если повезёт, то…

Ниже описано всё, что о человеке известно, больше нет ничего. Но красиво! Хоть кино снимай, готовый ведь сценарий. Наверняка, где-то в архивах сохранилась выписка из свидетельства о рождении, где-то есть протоколы революционного трибунала, врачебные архивы. Когда-нибудь историки будущего займутся. А пока вот, что известно:

Антуан Тара (Antoine Thara) – сын французского морского пехотинца, сержанта, отправленного вместе со своим полком в Канаду во время Семилетней войны (окончившейся, в частности, и переходом Канады под власть Великобритании).

Родился Антуан в 1758 году в городе Труа-Ривьер (третий город Квебека-Канады по количеству жителей на тот момент). На момент рождения зарегистрирован, как незаконный сын, но признан отцом через четыре месяца спустя, после женитьбы родителей.

В 1760 году, после поражения Франции, вместе родители увозят малыша в Нормандию, где по достижению совершеннолетия Антуан следует по стопам отца и становится солдатом, хотя служит в пехоте.

А теперь главное:

В 1793 году арестован в Париже и обвинён в государственной измене по причине злостного выступления в пользу монархии. А именно, сидя в парижском кафе, громогласно выкрикнул здравицу в честь короля: – Да здравствует король!

Освобождён в связи с недоказанностью преступления, так как непонятно было, кто именно выкрикнул преступный лозунг. Чрезвычайный революционный комитет был суров, но справедлив – раз не доказали, то освободили. После освобождения Антуан записался солдатом в революционную армию, но через несколько дней вновь арестован за то же самое преступление — вскричал «Да здравствует король!», на сей раз в пристутствии ряда свидетелей.

За явную измену, выразившуюся в этом лозунге, приговорён к гильотинированию, но революционный трибунал признал необходимость обследования преступника по подозрению в его помешательстве после того, как обвиняемый произнёс тот же лозунг в присутствии членов трибунала.

Чрезвычайный трибунал постановил отложить казнь преступника до его выздоровления (не ошибка! Революционные судьи решили, что человек с ума сошёл и поэтому кричал запретные слова, и решили казнить его после выздоровления, вину сумасшествие не отменяет).

Был заключён психиатрическую лечебницу Бисетре, где главврач заявил, что Антуан болен неизлечимо и отказался подписать разрешение на гильотинирование, в связи с чем смертный приговор не был осуществлён.

Скончался Антуан Таре в той же больнице в 1804 году. Больше ничего о нём не известно. Но эмигрировать во Францию было ошибкой.