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guillotine
Картина Pierre-Antoine Demichy Казнь на площади Революции. Написана в 1793 или в следующем году.

О революционной гуманности

Megan Jorgensen Окт 8, 2023 В Мире, История, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Политика, Это интересно Оставить комментарий 54 Просмотров

Судьба канадца, иммигрировшего во Францию

Любопытная биография обычного человека не необычное время. Или как опасно прослыть монархистом. Можно и головы лишиться. Хотя, если повезёт, то…

Ниже описано всё, что о человеке известно, больше нет ничего. Но красиво! Хоть кино снимай, готовый ведь сценарий. Наверняка, где-то в архивах сохранилась выписка из свидетельства о рождении, где-то есть протоколы революционного трибунала, врачебные архивы. Когда-нибудь историки будущего займутся. А пока вот, что известно:

Антуан Тара (Antoine Thara) – сын французского морского пехотинца, сержанта, отправленного вместе со своим полком в Канаду во время Семилетней войны (окончившейся, в частности, и переходом Канады под власть Великобритании).

Родился Антуан в 1758 году в городе Труа-Ривьер (третий город Квебека-Канады по количеству жителей на тот момент). На момент рождения зарегистрирован, как незаконный сын, но признан отцом через четыре месяца спустя, после женитьбы родителей.

В 1760 году, после поражения Франции, вместе родители увозят малыша в Нормандию, где по достижению совершеннолетия Антуан следует по стопам отца и становится солдатом, хотя служит в пехоте.

А теперь главное:

В 1793 году арестован в Париже и обвинён в государственной измене по причине злостного выступления в пользу монархии. А именно, сидя в парижском кафе, громогласно выкрикнул здравицу в честь короля: – Да здравствует король!

Освобождён в связи с недоказанностью преступления, так как непонятно было, кто именно выкрикнул преступный лозунг. Чрезвычайный революционный комитет был суров, но справедлив – раз не доказали, то освободили. После освобождения Антуан записался солдатом в революционную армию, но через несколько дней вновь арестован за то же самое преступление — вскричал «Да здравствует король!», на сей раз в пристутствии ряда свидетелей.

За явную измену, выразившуюся в этом лозунге, приговорён к гильотинированию, но революционный трибунал признал необходимость обследования преступника по подозрению в его помешательстве после того, как обвиняемый произнёс тот же лозунг в присутствии членов трибунала.

Чрезвычайный трибунал постановил отложить казнь преступника до его выздоровления (не ошибка! Революционные судьи решили, что человек с ума сошёл и поэтому кричал запретные слова, и решили казнить его после выздоровления, вину сумасшествие не отменяет).

Был заключён психиатрическую лечебницу Бисетре, где главврач заявил, что Антуан болен неизлечимо и отказался подписать разрешение на гильотинирование, в связи с чем смертный приговор не был осуществлён.

Скончался Антуан Таре в той же больнице в 1804 году. Больше ничего о нём не известно. Но эмигрировать во Францию было ошибкой.

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