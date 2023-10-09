Иммиграция с Александрой Мельниковой. Я женат на “Свете”, а живу с “Катей” – МОГУ ЛИ Я ИММИГРИРОВАТЬ В КАНАДУ С КАТЕЙ?

Интересный вопрос ПО ИММИГРАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО – давайте его разберем!

Вступление в гражданский брак до окончания развода

Признается ли гражданский брак законом, если один из партнеров всё ещё официально женат на другом человеке?

По уголовному кодексу – полигамия означает состояние брака с более чем одним человеком одновременно, запрещена в Канаде и подлежит лишению свободы сроком до пяти лет.

По семейному кодексу брак не считается законно расторгнутым до момента развода. Но на практике, однако, часто бывает так, что до официального развода один или оба партнера могут жить “гражданским браком” с другим партнером в брачных отношениях.

В этом случае существует два способа официального признания гражданского брака согласно семейному Канадскому законодательству:

Когда два человека жили вместе в брачных отношениях в течение определенного периода времени (в большинстве провинций два-три года) или

Когда два человека жили вместе в длительных отношениях (любой период времени), и у них есть ребенок вместе.

В некоторых провинциях, таких как Онтарио, женатые люди могут также иметь признанного гражданского супруга еще до развода с первым супругом, если они живут раздельно.

Самым важным требованием является, чтобы индивидуум убедительно выразил намерение не продолжать предыдущие отношения. В таких обстоятельствах может казаться, что у человека два супруга, хотя по закону это не так.

С точки зрения иммиграционного файла — это сделать реально, но нужно знать какие дополнительные документы прикладывать и делать это нужно очень тщательно.

Немаловажная деталь: согласно провинциальному семейному законодательству, вы всегда несете ответственность за поддержку своих собственных детей, независимо от того, живете вы с ними или нет. Если вы вступили в гражданский брак, но еще не официально развелись с другим человеком, вы все равно несете ответственность за любые обязательства по поддержке детей и СУПРУГОВ. В то же время суды обычно не снижают ваши обязательства по поддержке (детская и супружеская поддержка) для вашей первой семьи из-за обязанностей и обязательств, которые вы взяли по уже новой семье.

ВАЖНО: если у вашего гражданского партнера есть дети от предыдущих отношений, которые жили с вами, вас могут считать родителем для целей детской поддержки. Любой, кто действует как родитель для ребенка, может быть обязан платить детскую поддержку. Другими словами, вам может потребоваться платить поддержку для детей, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕТЬМИ И КОТОРЫХ ВЫ НЕ УСЫНОВЛЯЛИ.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

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Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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