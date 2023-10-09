Застрявшие в Израиле канадцы не могут получить помощь

Некоторые канадцы, застрявшие в Израиле из-за отмены авиарейсов, не могут получить помощь дипломатического ведомства, так как посольство Канады в Израиле закрылось на празднование Дня благодарения.

Некоторые канадцы, застрявшие в Израиле из-за отмены авиарейсов, не могут получить помощь дипломатического ведомства, так как посольство Канады в Израиле закрылось на празднование Дня благодарения.

Телеканал приводит свидетельства ряда канадских граждан, не имеющих возможности покинуть ближневосточную страну. Так, жители Торонто Мари и Кендалл Фуллертоны сообщили, что их попытки забронировать билет на другой рейс взамен отмененного потерпели неудачу. Они пытались обратиться в посольство Канады в Тель-Авиве и обнаружили, что оно закрыто на праздники.

Как сообщает телеканал, попытка получить комментарий от министерства иностранных дел Канады не увенчалась успехом. Внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам, находящимся на территории Израиля и Палестины ограничить перемещения и укрыться в безопасном месте, пока опасность не минует.

По данным телеканала, в Израиле находятся 1400 зарегистрированных граждан Канады, на палестинских территориях — 492.

Напомним, авиакомпания Air Canada приостановила полеты в Тель-Авив в связи с боями на территории Израиля и Газы.