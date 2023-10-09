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Новости Авиакомпания Air Canada приостановила полеты в Тель-Авив

Авиакомпания Air Canada приостановила полеты в Тель-Авив

Виктория Христова Окт 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Авиакомпания Air Canada приостановила полеты в Тель-Авив отключены 26 Просмотров

Полеты в Тель-Авив временно приостановила канадская авиакомпания Air Canada, 7 октября передает CTV News со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Полеты в Тель-Авив временно приостановила канадская авиакомпания Air Canada, 7 октября передает CTV News со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Мы внимательно отслеживаем динамику ситуации и будем корректировать планы в случае необходимости. Мы остаемся на контакте с правительством Канады», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что полеты будут возобновлены как только ситуация «стабилизируется».

Те пассажиры, которые пострадают от задержек или отмены рейсов, получат компенсации, включая возврат стоимости билетов.

Самолеты авиакомпании летают ежедневно в Тель-Авив из Торонто и трижды в неделю из Монреаля.

 

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