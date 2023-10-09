Постпред Палестины призвал Израиль сменить курс на путь к миру

Политический курс, взятый Израилем, необходимо сменить на путь к миру, об этом 8 октября заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур журналистам.

Политический курс, взятый Израилем, необходимо сменить на путь к миру, об этом 8 октября заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур журналистам.

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что нельзя позволять Израилю повышать ставки. По мнению Мансура, существует путь к миру, при котором ни израильтяне, ни палестинцы не гибнут.

Он отметил, что блокада сектора Газа не помогает уничтожить военный потенциал ХАМАС, блокада лишь приводит к страданию мирного населения.

«Пришло время немедленно положить конец насилию и резне и пришло время завершить эту блокаду и открыть политические горизонты», — заявил Мансур.

Мансур отметил, что за день было убито более 370 палестинцев, включая грудных детей.

«Целые семьи были убиты во сне. Это установит безопасность? Это принесет мир? Где международная защита?» — спросил Мансур.

«Если речь идет о возмездии, то у многих палестинцев есть много, за что отомстить. Если же речь о мире, то путь к нему лежит не через дальнейшее подавление и оккупацию. Вы не можете говорить „ничто не оправдывает убийства израильтян“ и оправдывать убийство палестинцев при этом. Мы не недочеловеки», — заявил постпред.

«Мы избрали мирный путь для обеспечения наших прав, но Израиль продолжал использовать силу против жизней палестинцев и прав палестинцев. Израиль не может вести полномасштабную войну против народа, его земли, его святых мест и ждать мира взамен. Нужно разрешить коренные причины конфликта», —отметил политик.

Мансур в заключении заявил: «мы призывали к справедливости, а не мести, к свободе, а не оккупации, к миру, а не войне. Наш призыв должен быть услышан. Альтернатива разыгрывается на наших глазах».