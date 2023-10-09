В Канаде генерал-губернатор потратил на химчистку более $117 000

Согласно документу, представленному в Палате общин по запросу депутата-консерватора Келли Макколи, в период с 1 января 2018 г. по 30 мая офис генерал-губернатора потратил на химчистку в общей сложности $117566. Это составляет более $1800 в месяц или почти $21700 в год.

«В то время как рекордное число канадцев обращаются в продовольственные банки, чтобы просто свести концы с концами, расходы на канцелярию генерал-губернатора просто возмутительны. Налогоплательщики не должны нести ответственность за такие бесконтрольные расходы, поэтому мы призвали правительство сократить бюджет Управления генерал-губернатора»», – заявил Макколи в пятницу в интервью CTVNews.ca.

80% счетов за химчистку, или почти $95 тыс., пришлось на униформу, которую носят военнослужащие, гостиничный персонал и студенты-экскурсоводы. Более $13500 было потрачено на стирку скатертей и салфеток.

Почти $10 тыс. было потрачено на химчистку личной одежды генерал-губернатора, в том числе $6576 на наряды, которые носила бывшая вице-губернатор Жюли Пайетт, и $2974 на нынешнего генерал-губернатора Мэри Саймон.

В заявлении, поступившем в редакцию CTVNews.ca, офис генерал-губернатора пояснил, что, хотя у них имеется собственная прачечная для таких предметов, как полотенца и постельное белье, «она не располагает возможностями или оборудованием для предоставления услуг химчистки».

«Химчистка требуется для военной формы, а также для более крупных и деликатных предметов домашнего обихода (например, скатертей с вышивкой), на долю которых приходится 92% расходов на химчистку», – пояснил представитель пресс-службы.