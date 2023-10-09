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Туманное будущее? Или явное влияние ИИ на нашу жизнь?

Министр инноваций Канады не смог ответить на вопрос, опасен ли ИИ

Виктория Христова Окт 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Министр инноваций Канады не смог ответить на вопрос, опасен ли ИИ отключены 19 Просмотров

Вопрос, представляет ли угрозу для человечества искусственный интеллект (ИИ), оставил без ответа министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань, выступая 7 октября в эфире CTV News.

Вопрос, представляет ли угрозу для человечества искусственный интеллект (ИИ), оставил без ответа министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань, выступая 7 октября в эфире CTV News.

«Я позволю экспертам обсудить, что он может сделать, — ушел от ответа министр. — Но моя работа заключается в том, что мы должны перейти от страха к возможностям».

Шампань подчеркнул, что хотел бы видеть «ответственный ИИ», однако не описал, как этого достичь. На повторный вопрос корреспондента чиновник снова не ответил прямо. Ведущая переспросила его, является ли, с его точки зрения, ИИ экзистенциальной угрозой.

«Есть чувство тревоги, но в то же время ИИ может сделать великие вещи для человечества, — снова ушел от прямого ответа Шампань. — Мы сами решаем, каким мы хотим видеть ИИ».

Напомним, угрозы, исходящие от ИИ обсуждают в разных странах и на разных мировых площадках, включая ООН. В самой Канаде готовится Закон об искусственном интеллекте и данных, входящий в законопроект, который должен отрегулировать, в том числе, вопросы, касающиеся конфиденциальности. Эксперты считают эти законопроекты слишком расплывчатыми.

 

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