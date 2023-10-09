Министр инноваций Канады не смог ответить на вопрос, опасен ли ИИ

Вопрос, представляет ли угрозу для человечества искусственный интеллект (ИИ), оставил без ответа министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань, выступая 7 октября в эфире CTV News.

Вопрос, представляет ли угрозу для человечества искусственный интеллект (ИИ), оставил без ответа министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань, выступая 7 октября в эфире CTV News.

«Я позволю экспертам обсудить, что он может сделать, — ушел от ответа министр. — Но моя работа заключается в том, что мы должны перейти от страха к возможностям».

Шампань подчеркнул, что хотел бы видеть «ответственный ИИ», однако не описал, как этого достичь. На повторный вопрос корреспондента чиновник снова не ответил прямо. Ведущая переспросила его, является ли, с его точки зрения, ИИ экзистенциальной угрозой.

«Есть чувство тревоги, но в то же время ИИ может сделать великие вещи для человечества, — снова ушел от прямого ответа Шампань. — Мы сами решаем, каким мы хотим видеть ИИ».

Напомним, угрозы, исходящие от ИИ обсуждают в разных странах и на разных мировых площадках, включая ООН. В самой Канаде готовится Закон об искусственном интеллекте и данных, входящий в законопроект, который должен отрегулировать, в том числе, вопросы, касающиеся конфиденциальности. Эксперты считают эти законопроекты слишком расплывчатыми.