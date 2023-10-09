Поголовье свиней в Канаде сократится в 2024 году

Поголовье свиней в Канаде в 2024 году сократится в результате уменьшения убойных мощностей в Квебеке и сокращения поголовья свиноматок.

Поголовье свиней в Канаде в 2024 году сократится в результате уменьшения убойных мощностей в Квебеке и сокращения поголовья свиноматок.

Компания Olymel сокращает объемы производства и закрывает мясокомбинат в Восточной Канаде, где производство сократится наиболее значительно. Количество свиноматок снизится, но плодовитость ожидается немного выше, поскольку Онтарио оправится от проблем, вызванных вирусом эпидемической диареи свиней (PEDV) в 2023 году.

Экспорт живых свиней в США также уменьшится, из-за сокращение убойных мощностей. Рост переработки выбракованных свиноматок в Западной Канаде приведет к сокращению экспорта свиноматок. Несмотря на это будет перерабатываться лишь небольшая доля выбракованных свиноматок. Соединенные Штаты главным покупателем канадских выбракованных свиноматок.

Торговля отъемышами также уменьшится из-за меньшего приплода. Экспорт свинины в 2024 году уменьшится из-за снижения производства и стабильного внутреннего спроса.