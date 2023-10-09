Почему был поставлен на колени и зверски избит школьник в городе Saint-Bruno-de-Montarville

Оказывается, над мальчишкой издевались, его унижали, заставили встать на колени и зверски избили за то, что этот “неверный” “оскорбил Аллаха”. Знакомый почерк. То ли ещё будет.

Менее недели назад весь Квебек облетела очень неприятная новость – по всем каналам ТВ и на многих сайтах, во многих блогах и на многих страницах в соц.сетяях появилось короткое видео, на котором шестеро старших школьников вынуждают встать перед ними на колени мальчика, после чего оскорбляют его и наносят сильнейшие удары кулаком по лицу, заставляя мальчика продолжать извиняться.

На следующий день после публикации видео (кем оно было впервые выставлено, не сообщается), дело приобрело такой размах, что и министр образования, и министр внутренних дел были вынуждены среагировать и пообещать провести тщательное расследование преступления.

Ещё через день (видимо, 4 октября), четверо участников расправы были задержаны, и им были предъявлены обвинения. Почему не все шестеро, непонятно, но, очевидно, следователи сочли, что те не настолько виноваты, чтобы попасть в камеру.

Но фамилии участников банды опубликованы не были. Причина понятна и логична – они несовершеннолетние, и закон запрещает афишировать фамилии детей и подростков без согласия их родителей. Кроме того, Закон запрещает показывать лица несовершеннолетних участников любого события, если на то нет согласия родителей. На видео лица избиваемого мальчика и его мучителей не видны. Ясно, что речь не об “афроканадцах”, так что обвинения в том, что, мол “опять эти отличились” не к месту совершенно.

И вот, наконец-то, были опубликованы данные, которые позволяют судить о личностях юных бандитов (которые скоро подрастут, между прочим).

Оказывается, дело началось в школьном автобусе, где кому-то показалось, будто мальчик пытался сорвать с головы соседней девочки мусульманский платок. За это его и “наказали” соплеменники “пострадавшей дискриминируемой школьницы”. В публикации подчёркивается, что мальчик на самом деле не собирался платок срывать, он нечаянно взялся за него, когда автобус тряхнуло на ухабе, и всё. Но юной активистке борьбы за права своего клана показалось, что сосед должен быть наказан за “оскорбление наказов Аллаха”, а её подельники рьяно взялись за дело.

На наш взгляд, пояснение, мол, мальчик не виноват, совершенно не важно. Какое дело, виноват или нет? А если бы разошедшийся школьник на самом деле собирался сорвать платок, считая это дурачеством и развлечением, то такого факта было бы достаточно для зверского избиения и унижений? Что за бред.

Одним словом, распоясавшиеся юные бандиты отсидели несколько часов, их пожурили, заставят признать вину, может быть, даже отправят на общественные работы. Затем они будут ходить героями и гордиться защитой “мусульманских ценностей”. Подрастут, так же начнут защищать ценности, нападая на всех, кто не разделяет их убеждений. Хорошо ещё, если не совершат вооруженные нападения на музыкальные фестивали и на школы. С этой братии станет. Ну, а власти продолжают прокладывать зелёную улицу этой будущей головной боли для Квебека и для всей Канады. Как эта шпана себя ведёт, если их вовремя жёстко не приструнить, мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке. И те же самые мерзавцы устанавливают свои порядки и у нас.