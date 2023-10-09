Остров Антикости получил статус неприкосновенного и тщательно сохраняемого природного объекта

Поздравляем жителей острова Антикости, включая двуногих, четвероногих, ползающих, пернатых, летающих и прыгающих – ЮНЕСКО только что внесла остров в список объектов природного наследия планеты.

Совсем недавно мы рассказали об острове Антикости — самом большом острове Квебека, расположенном в заливе Святого Лаврентия, к северу от столицы провинции. Остров Антикости, это нетронутый лес, таёжные реки, олени, легенды, изолированный мир, сохранивший самобытность природы. Протяжённость береговой линии его – более 550 километров, так что остров действительно огромный.

И вот, как бы в ответ на наш рассказ об острове, Комитет мирового наследия ЮНЕСКО только что внёс остров Антикости в престижнейший список объектов природного наследия Земли, как природное формирование, представляющее собой самый выдающийся и наиболее хорошо сохранившийся пример развития Земли, её геологии и животного мира. Так что Квебек может гордиться своим замечательным островом.

И впрямь, из-за удалённости острова от центров человеческой деятельности, территория Антикости сохранила животный мир в первозданном мире. Впрочем, с исключениями — мы рассказали о том, как олени, завезённые на остров, расплодились, привели к изменению состава животного мира, к изменению русла рек и прочим изменениям.

Теперь, после внесения острова в список объектов мирового природного наследия, на нём окончательно нельзя строить большие дома, прокладывать бетонные или асфальтовые дороги, создавать промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Но для рыбалки и охоты Антикости открыт.

Между прочим, остров Антикости получил уже давным давно прозвище – «остров погибших кораблей», около его берегов в прошлые века затонули не менее полусотни больших бригов, барков, бригантин, шхун и прочих видов кораблей, названия типов которых сегодня выглядят экзотично.

На исторической фотографии, сделанной в 1901 году Жоржем Мартен-Зеде (Georges Martin-Zédé) изображён водопад реки Вореаль (Vauréal). Фотография, как и десятки других исторических снимков острова, его природы и его людей, хранится в архивах Центральной библиотеки Квебека (Bibliothèque et Archives Nationales du Québec).