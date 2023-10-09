Доступность жилья немного улучшилась во втором квартале нынешнего года

Из-за более сильной, чем ожидалось, весны стоимость домовладения в Канаде неожиданно выросла во втором квартале этого года, нарушив годовую тенденцию снижения цен. Хорошие новости? Рост стоимости недвижимости был несколько смягчен увеличением доходов домохозяйств.

Из-за более сильной, чем ожидалось, весны стоимость домовладения в Канаде неожиданно выросла во втором квартале этого года, нарушив годовую тенденцию снижения цен. Хорошие новости? Рост стоимости недвижимости был несколько смягчен увеличением доходов домохозяйств.

Согласно отчету от 28 сентября, опубликованному RBC Economics и экономистом Робертом Хогом, рост доходов на 1,4% по сравнению с первым кварталом по всей стране помог снизить соотношение расходов на домовладение к среднему доходу домохозяйства, что свидетельствует о небольшом улучшении доступности жилья.

РБК сообщает, что его совокупный показатель доступности жилья снизился второй раз подряд на 0,3 процентных пункта до 59,5 процента.

В отчете подчеркивается, что, хотя изменения цен на жилье и процентных ставок часто доминируют в дискуссиях о доступности жилья, не следует недооценивать положительное влияние увеличения доходов домохозяйств.

Хог говорит, что в последний раз доход оказал заметное влияние на показатель доступности RBC на ранних стадиях пандемии, когда программы государственной поддержки предоставляли финансовую помощь канадцам, борющимся с карантином.

Несмотря на недавний рост доходов, в отчете предполагается, что доступность жилья, вероятно, ухудшится в третьем квартале из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам и продолжающегося роста цен. Тем не менее, на горизонте появляется проблеск надежды с ожиданиями улучшения тенденции в 2024 году, особенно после того, как Банк Канады потенциально снизит ставки, что, по прогнозам Хога, произойдет “примерно в середине года”.

На основных рынках Канады потенциальные покупатели по-прежнему сталкиваются со значительными проблемами ценовой доступности. “Мы считаем, что именно это давление стоит за заметным охлаждением активности по перепродаже жилья, которое мы наблюдали этим летом в Онтарио и Британской Колумбии. Они готовы оказывать давление на спрос в течение ближайших месяцев в обоих регионах, при этом многие покупатели в Ванкувере и Торонто полностью отказались от цен”, – говорится в отчете.

Хог ожидает, что спрос также снизится в других частях Канады, за “возможным” исключением рынков прерий, включая Калгари, где доверие покупателей по-прежнему остается сильным.

В отчете подчеркивается, что восстановление доступности жилья в Канаде будет медленным процессом, если не произойдет значительного обвала рынка жилья или внезапного изменения денежно-кредитной политики.

The Economist пишет: “Предложение должно увеличиваться гигантскими скачками, чтобы иметь существенное значение. Но строительство новых домов занимает много времени — до нескольких лет в случае крупных многоквартирных комплексов. И становится все труднее строить дома, которые обычные канадцы могут позволить себе купить, учитывая растущие затраты на строительство и ограниченные строительные мощности”.

Хог отмечает, что недавнее снижение налога на добавленную стоимость для новых проектов многоквартирных домов является шагом в правильном направлении, но значительное увеличение инвестиций в доступное арендное жилье имеет решающее значение для удовлетворения насущных потребностей испытывающих трудности канадцев.

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