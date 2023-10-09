Монреалец погиб от рук мерзких существ, напавших на участников музыкального фестиваля

Гражданин Канады, житель Монреаля Александр Лук – Alexander Look – убит террористами во время нападения на участников фестиваля.

Во время расправы над участниками музыкального фестиваля Supernova, который проходил около поселения Реим, “свободолюбивые” бандиты из террористического бандформирования Хамас, убили сотни (не менее 260) участников праздника. Многие другие были захвачены, избиты в плену, подвергаются насилиям, о чём сами “герои-палестинцы” не чураются с гордостью поведать в видео-роликах, выставляемых напоказ всему миру.

Даже в Канаде находятся люди, которые поддерживают “борьбу народа Палестины против израильских агрессоров”. Каким мозгом надо обладать, чтобы аплодировать целенаправленному вырезанию сотен и сотен людей, включая детей, представить себе сложно. Как и понять, при чём тут “борьба за свободу” (впрочем, правительства Ирана, Никарагуа, Венесуэлы и прочих известных отвратительных режимов уже выразили поддержку “борцам” из Хамаса. Кто у них в союзниках, какие министры иностранных дел из каких ещё стран привечают делегации от Хамаса и объявляют этих уродов свими друзьями, сами поищите). Печальных новостей много, и будет ещё больше.

Но вот ещё одна горькая новость. Незначительная на общем фоне, но очень тяжёлая для членов семьи монреальца Александра Лука (Alexander Look), которого безжалостно застрелили убийцы из Хамаса во время этого музыкального фестиваля. Александр жил в Вестмаунте и отправился в Израиль на отдых. Об его гибели рассказал отец. По словам отца, парень пытался защитить девушек, которые его окружали, спасти их от похищения, и был застрелен. Так ли развивались события, пока подтвердить нельзя, да и какое это имеет значение – безжалостные садисты убили и канадца, как убили сотни израильтян, граждан Англии, Аргентины, Германии, даже Непала (сезонные рабочие), как похитили девяностолетних старушек, застрелили малышей.

Никаких других подробностей о том, кем был Александр Лук, сколько ему было лет, где он работал или учился, не поступало.