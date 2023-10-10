Трюдо: Канада готова поддержать Израиль

Правительство Канады готово помочь Израилю, предоставив ему все, что необходимо, на фоне атаки палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Правительство Канады готово помочь Израилю, предоставив ему все, что необходимо, на фоне атаки палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Нашим израильским друзьям: канадцы с вами. Правительство Канады готово поддержать вас – наша поддержка израильского народа непоколебима», – заявил политик.

Трюдо отдельно подчеркнул, что он решительно осуждает нападение палестинских боевиков на Израиль. Премьер Канады призвал ХАМАС освободить всех израильтян, которые были захвачены ими в плен, и дал обещание работать совместно с партнерами Канады, чтобы установить мир в палестинском регионе.

Также Трюдо выразил соболезнования всем пострадавшим и призвал граждан Канады, которые сейчас находятся в Израиле, ограничить свои передвижения, следовать инструкциям местных властей и находиться в укрытиях.