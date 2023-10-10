Итоги легализации немедицинского каннабиса спустя пять лет после снятия запрета подвели в журнале Канадской медицинской ассоциации.

Итоги легализации немедицинского каннабиса спустя пять лет после снятия запрета подвели в журнале Канадской медицинской ассоциации.

Наркотик был легализован в октябре 2018 года. Как отмечают эксперты, это действие не принесло никаких выгод для здоровья граждан, хотя это было одним из мотивов легализации. В то же время проявились проблемы.

В частности, в стране произошел всплеск отравлений маленьких детей, которые съедали пищевые продукты с этим наркотиком. Одно из исследований показало, что в канадские больницы начали попадать пациенты с новыми проблемами, которых до легализации не было.

В отчете, опубликованном в JAMA Network Open были обработаны данные за семь лет с января 2015 года по март 2021 года о госпитализациях семи миллионов человек от 15 лет и старше в провинциях Онтарио, Квебек, Альберта и Британская Колумбия. В связи с употреблением каннабиса было госпитализировано 105 тыс. человек. Треть из этих госпитализаций пришлось на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет; 66% госпитализированных (70 тыс. человек) — мужчины.

В исследовании рассматривались три периода: до легализации наркотика (с января 2015 по сентябрь 2018 года), после легализации, когда действовали ограничения на продажу в магазинах (до февраля 2020 года) и после снятия ограничений (с марта 2020 года по март 2021 года). Последний период совпал с периодом борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что уровень госпитализаций вырос в третьем периоде; до снятия ограничений заметного роста не было. Наибольшее число госпитализаций связано с психозами, вызванными употреблением наркотика. Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для оценки риска развития шизофрении у тех, кто употребляет наркотик. Также отмечается, что все последствия легализации наркотика еще не изучены.

Приводится статистика распространения каннабиса: его употребляют 27% взрослых канадцев по сравнению с 22% в 2017 году. Две трети из них добывают наркотик легально.

Напомним, в Канаде легализовали также так называемые «тяжелые» наркотики и создают пункты приема наркотических веществ. Их размещают рядом со школами и даже в тюрьмах.