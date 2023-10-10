В декабре этого года Гугл может заблокировать публикацию все ссылки на канадские новостные ресурсы

Война крупнейших интернет-платформ против Канады продолжается и принимает всё более ожесточённый характер. К битве подключается и Гугл.

Война крупнейших интернет-платформ с Канадой только ширится. В декабре Гугл собирается исключить из результатов поиска все сссылки на публикации в канадских новостных агентствах.

После судьбоносного решения компании МЕТА, которая заблокировала все новостные ресурсы из Канады и для канадцев, и теперь ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме публикации от канадских СМИ не дозволяются (вне зависимости от языка газеты, от её массовости и направленности – главное, чтобы был ресурс, который можно причислить к новостным), к войне подключается и Гугл.

Как известно, решение МЕТА было вызвано планом канадского правительства ввести в действие закон С-18, согласно которому любая крупная платформа должна платить гонорары авторам или правообладателям за публикацию новостей от этого ресурса или за ссылку на ресурс. Мета выполнять закон отказалась (что и понятно – речь об огромных суммах), а дабы его не нарушать, просто убрала все новости из Канады и для канадцев. Просто, изящно, элегантно.

Но закон ещё даже не вступил в силу, так что действия МЕТА можно назвать правентивным ударом. А вот Гугл решил поступить более “цивилизованно”: Главная поисковая платформа в Интернете вежливо предупредила канадцев, что если закон С-18 вступит в силу с декабря сего года, как уже обещано, что на следующий день Гугл начнёт исключать новости от канадских медийных агентств из результатов поиска. Проще говоря, если вы станете искать новости о дорожном происшествии где-нибудь на монреальской улице, вы ничего не найдёте. Потому что даже серьёзная авария, в которой пострадали, скажем пара человек, это не тот уровень новости, которая заслуживает внимания неканадских агентств. А публикации монреальских, квебекских, канадских газетах Гугл будет игнорировать. Остаётся надежда на блоги, на личные страницы, на страницы муниципалитетов – а вдруг опубликуют такую новость.

В пятницу, 6 октября, Гугл предоставил канадскому правительству документ, в котором решительно отвергает положения нового закона (точнее, пока ещё, законопроекта) и просит изменить ряд его положений. В частности, Гугл требует уменьшить размеры гонораров (хотя и не отказывается от выплаты их), требует отменить положения об арбитраже и обязательных переговорах в случае конфликта между компанией и журналистами из Канады, есть и другие требования. Если требования Гугла (скорее, ультиматум) выполнены не будут, блокировка результатов поиска начнётся 19 декабря. Все ссылки на все сайты канадских новостей будут удалены.

До пятницы, 6 октября, канадское правительство заявляло, что не пойдёт на уступки, но после заявления Гугла предствитель правительства выступил более мягко и заявил, что оно готово обсудить положение, хотя и не собирается поступаться принципами.

Эксперты-экономисты, юристы, журналисты, политики – все обсуждают сложившееся положение, но пока выхода не видно. Будем надеяться, положение разъяснится и “разрулится”. Пока мест все мы страдаем от блокировки на Фейсбуке и в Инстраграме, и все мы надеемся, что до блокировки в Гугле дело всё же не дойдёт.