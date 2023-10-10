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Фото: https://www.kp.ru/

Япония пытается продать свои морепродукты Европе

Виктория Христова Окт 10, 2023 В Мире, Новости, Сам себе ресторан Комментарии к записи Япония пытается продать свои морепродукты Европе отключены 33 Просмотров

В субботу оригинальные блюда с использованием гребешков Хоккайдо от шеф-повара ресторана, отмеченного звездой Мишлен, были поданы покупателям и кулинарным журналистам во время одной из крупнейших продовольственных ярмарок в Европе, проходящей в немецком Кельне.

Усилия по увеличению продаж в Европе своей рыбной продукции активизирует Япония, сообщает 9 октября The Japan Times.

Особенное внимание уделяют морским гребешкам, запрещенным к ввозу Китаем.

Рекламные мероприятия японцев прошли в Великобритании и Франции, а дегустация для профессионалов состоялась в Германии.

Хотя экспорт такой продукции в Европу ниже, чем в США и Азию, представитель японского министерства рыболовства уверен, что продажи вырастут.

«Спрос на японскую рыбную продукцию растет, поэтому здесь должно быть много возможностей для роста», — сказал чиновник.

В субботу оригинальные блюда с использованием гребешков Хоккайдо от шеф-повара ресторана, отмеченного звездой Мишлен, были поданы покупателям и кулинарным журналистам во время одной из крупнейших продовольственных ярмарок в Европе, проходящей в немецком Кельне.

Дегустация была организована в спешке по решению Японской организации внешней торговли (JETRO) и Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства.

«Богатый вкус и текстура толстых гребешков — главная достопримечательность», — заявила в видеообращении губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки.

На месте также подавали желтохвоста из префектур Оита и Эхимэ и сакэ из префектур Фукусима и Мияги.

В августе китайское правительство ввело полный запрет на импорт японской рыбной продукции в ответ на выбросы в океан компанией Tokyo Electric Power Company «очищенной воды, содержащей тритий», со своей атомной электростанции № 1 в Фукусиме.

Особенно сильно пострадала отрасль производства гребешков, поскольку экспорт Японии в Китай в августе упал на 71,3% по сравнению с годом ранее.

Япония начала свою рекламную кампанию по продаже гребешков в Европе в сентябре, проведя мероприятия в Лондоне и в городах, принимающих чемпионат мира по регби во Франции. Рекламные мероприятия также запланированы на апрель следующего года на ярмарке морепродуктов в Испании.

В августе этого года Европейский Союз полностью снял ограничения на импорт японской продукции, введенные в ответ на аварию на АЭС Фукусима в 2011 году. Это, вероятно, значительно увеличит продажи гребешков в Европе.

Бизнес-оператор, занимающийся замороженной рыбной продукцией для суши-ресторанов в Германии, заявил, что не беспокоится о последствиях сброса воды с АЭС в Фукусиме.

Но оператор заявил, что люди не будут покупать гребешки, если цены будут высокими, добавив, что серьезным конкурентом здесь будут канадские продукты, которые продаются по относительно более низким ценам.

 

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