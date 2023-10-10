ООН выразила обеспокоенность в связи с блокадой Газы

Глубокую озабоченность решением Израиля ввести полную блокаду Сектора Газа выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 октября, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

Глубокую озабоченность решением Израиля ввести полную блокаду Сектора Газа выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 октября, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

Гутерриш подчеркнул, что в рамках этой блокады не будет разрешено поставлять электроэнергию, продовольствие и топливо в регион.

«Я глубоко огорчен сегодняшним заявлением о том, что Израиль начнет полную блокаду сектора Газа, ничего не будет разрешено поставлять — ни электричество, ни еду, ни топливо», — отметил генсек ООН.

Сектор Газа начал военную операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Напомним также, 8 октября военно-политический кабинет Израиля объявил о введении в действие пункта «40 алеф», который означает, что страна находится в условиях войны.

Отметим, 9 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил: «Я дал указание немедленно прекратить подачу воды из Израиля в сектор Газа. Подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад».