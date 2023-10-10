Посол Франции по правам ЛГБТ предложил в Канаде объединиться

Судя по подобным новостям, конец света уже начинает постукивать в двери. Объединить усилия Франции и Канады в противодействии России предложил посол Франции по правам ЛГБТ Жан-Марк Бертон.

Судя по подобным новостям, конец света уже начинает постукивать в двери. Объединить усилия Франции и Канады в противодействии России предложил посол Франции по правам ЛГБТ Жан-Марк Бертон.

Дипломат заявил, что был ошеломлен протестами против ЛГБТК+, которые прошли в Канаде. По мнению Бертона, бороться надо не только с людьми, которые выступают против популяризации сексуальных извращений, но и со странами, в которых традиционные отношения являются нормой, в частности, с Россией. Он высказал уверенность в том, что Россия активно распространяет свое видение по всему миру, влияя на людей в других странах.

В частности, Бертона обеспокоило сотрудничество российских посольств с евангелическими группами в США.

«Это задокументировано, это известно, — сказал он. — У нас есть своего рода гибридный альянс между российским государством и некоторыми очень консервативными североамериканскими субъектами гражданского общества». «Эта тема стала своего рода точкой кристаллизации в позициях между демократиями и консервативными авторитарными режимами», — подчеркнул французский посол.

Особенно остро, по его словам, проблема стоит в Африке. Так, в Камеруне запретили въезд Бертона, заявив, что его деятельность противоречит местным законам, запрещающим гомосексуальные отношения. Он отметил, что во франкоязычных странах адвокаты, защищающие ЛГБТ, не имеют такого финансирования, как в англоязычных и призвал объединить усилия двух стран в этом вопросе.

«Канада, Франция и Квебек должны работать над тем, чтобы разорвать эту изоляцию людей, которые защищают права LGBTQ2S+ людей во франкоязычном мире».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал искоренить в стране ЛГБТ.