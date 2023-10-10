В преддверии юбилея Марка Захарова: фотовыставка на Никитском бульваре

Несколько дней назад Никитский бульвар столицы преобразился. В тон багрянно-рыжей романтичной хозяйке – осени, он изменился, стал каким-то более теплым и домашним. Потому что всех проходящих по нему встречает Мастер и Гений режиссуры – Марк Анатольевич Захаров, чей юбилей собирается отметить весь мир искусства, вне зависимости от географического положения, уже 13 октября.

Фотовыставка, открывшаяся на Никитском, уникальна. Жители и гости столицы не просто видят перед собой Мастера, они как бы соучаствуют неким представленным на фото процессам. Мастер настолько гениально-прост, что притягивает взоры прохожих. Несколько моих знакомых, накануне побывавших на Никитском, не дадут соврать.

«Передо мной возник Марк Анатольевич, с утра как бы репетирующий, общающися, занимающийся театром и режиссурой, а вечером возвращающийся домой и становящийся обычным папой и мужем», – написал мне мой приятель, побывавший на экспозиции. И трудно не согласиться, ведь разбег сюжетов фотовыставки огромен: от репетиций, съемок фильмов и спектаклей, до свободного времени Мастера в кругу семьи и друзей.

Вот это, может быть, и есть формула Гения: некое слияние, сплетение, совокупность тех жизненных процессов и занятий, без которых он не мыслил своего существования. Быть может, все это и есть та амальгама, тот кокон, в котором напитывался энергией и благодатными идеями его гениальный талант.

В церемонии открытия фотовыставки приняла участие всенародная артистка России, актриса театра «Ленком Марка Захарова», дочь и муза Мастера – Александра Марковна, которая является кроме прочего, и консультантом этого проекта. Для нее все представленные фотографии – составная часть жизни. Ибо сотворчество было элементом составляющей успеха Гения. И сегодня оно материализовалось на стендах, протянувшихся вдоль Никитского бульвара.

Сотворчество – это и гениальные диады Марка Анатольевича с Евгением Леоновым, с Олегом Янковским, с Николаем Караченцовым, с Александром Абдуловым и прочими замечательными артистами, которых выучил и выпестовал Мастер.

«Идешь по Никитской, и несмотря на начавшиеся в столице холода, согреваешься той потрясающей энергетикой, которая исходит от портретов Марка Анатольевича», – написала мне еще одна знакомая, которая приехала в выходной день полюбоваться на открывшуюся фотовыставку из Подмосковья. «Марк Анатольевич живой, такой близкий, и, несмотря на свою недосягаемую гениальность, – простой, обычный, приятный человек, один из нас», – добавляет она.

Выставка «Марк Захаров. Формула Мастера», организованная РОСИЗО, ГИТИСом и Театральным музеем им. Алексея Бахрушина, продлится до 3 декабря. Так что, у желающих есть без малого два месяца выбраться и поздороваться с Маэстро. Порой кажется, что даты выбраны неслучайно. Выставка, открытая накануне Для Учителя, подчеркивает еще одну ипостась Марка Анатольевича. И заканчивается экспозиция 3 декабря. Ровно четыре года назад состоялась премьера последнего творения Маэстро – «Капкан», который заканчивала Александра Марковна. Это сотворчество было показано зрителям всего 21 раз, после чего было снято с репертуара разрушающей рукой нынешнего временного правителя «Ленкома».

Но Мастер жив! Сходите на Никитский бульвар – и убедитесь! Рукописи не горят, а вот временные правители неожиданно-резко убираются с теплых насестов. И это просто исторические факты.

С наступающим юбилеем, Маэстро и Гений! Живите вечно в своих неповторимых творениях! И спасибо Вам за них и за Ваше прекрасное продолжение на этой земле!