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Общество Животные Белки осенью умнеют! Факт, установленный наукой
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Белка в осеннюю пору. Фото Меган Хорхенсен.

Белки осенью умнеют! Факт, установленный наукой

Megan Jorgensen Окт 10, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 28 Просмотров

Оказывается, каждую осень белки становятся умнее. Но только самцы!

Белки осенью умнеют, но! Умнеют лишь мужские особи (дискриминация по половому признаку налицо! Пора устраивать манифестации и вообще бузить).

В последние дни часто видите в парках, скверах, на улицах и во дворах белочек, которые активно ведут раскопки в земле? Неудивительно – осень, время сбора урожая.

Удивительно другое – каждую осень самцы белок становятся умнее. Это происходит из-за того, что гиппокамп в беличьем мозгу осенью увеличивается в размерах и напрямую влияет на “психологую поведения”. Гиппокамп, это часть системы головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для ориентирования на местности. Гиппокамп есть у всех позвоночных. Его используют как модель для изучения нейрофизиологии, а его характеристики и особенности достаточно хорошо изучены.

Во время сезона сбора продуктов на зимнюю, когда ежедневно, с утра до вечера, белочки активно делают запасы продовольствия, белки поступают гораздо умнее, чем весною или летом, когда о сборе запасов они не задумыватся. Любой найденный продукт (чаще всего, орешки), прячется. Часто он закапывается в землю, в надежде раскопать его в зимнее время. Вот тут сложно запомнить, что снег занесёт норку, и запас пропадёт. Лучше дело обстоит с дуплом или выбоинкой в развилке дерева, где запасы могут сохраниться надолго. И тут выясняется, что женские особи гораздо чаще закапывают орешки в землю, чем мужские! Пока самцы тщательно прячут накопленные богатства в дупле, самки яростно раскапывают землю. Доказано, что 90% еды, складируемой в земле, у белок пропадает, тогда как 90% спрятанной на дереве или же (если речь о городских условиях) где-нибудь на чердаке, сохраняется. К тому же, белочки-самки, сделавшие запасы на зиму, забывают о них гораздо чаще, чем белочки-самцы. И ещё – если вы в эти дни видите белку, раскапывающую землю, но не прячущую в ней добычу, а просто пытающуюся делать ямки, это, как правило, самочки.

Почему так проиходит, наука пока однозначного ответа не нашла. Пока главной является версия, что “женский код” в беличьем гиппокампе каким-то образом “не обращает внимания” на сведения о местоположении и ориентации. Непонятно, почему и зачем белки осенью, когда еды навалом, копают землю, не пряча в ней найденный продукт, и почему так поступают гораздо чаще белки-самки.

Но изучение поведения белок очень важно для понимания процессов и человеческого мозга. Ведь белки, как вид, существуют уже около 35 миллионов лет – они стали одними из первых нынешних позвоночных млекопитающих, которые поселились на деревьях и которые справились со всеми напастями.

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