Оказывается, каждую осень белки становятся умнее. Но только самцы!

Белки осенью умнеют, но! Умнеют лишь мужские особи (дискриминация по половому признаку налицо! Пора устраивать манифестации и вообще бузить).

В последние дни часто видите в парках, скверах, на улицах и во дворах белочек, которые активно ведут раскопки в земле? Неудивительно – осень, время сбора урожая.

Удивительно другое – каждую осень самцы белок становятся умнее. Это происходит из-за того, что гиппокамп в беличьем мозгу осенью увеличивается в размерах и напрямую влияет на “психологую поведения”. Гиппокамп, это часть системы головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для ориентирования на местности. Гиппокамп есть у всех позвоночных. Его используют как модель для изучения нейрофизиологии, а его характеристики и особенности достаточно хорошо изучены.

Во время сезона сбора продуктов на зимнюю, когда ежедневно, с утра до вечера, белочки активно делают запасы продовольствия, белки поступают гораздо умнее, чем весною или летом, когда о сборе запасов они не задумыватся. Любой найденный продукт (чаще всего, орешки), прячется. Часто он закапывается в землю, в надежде раскопать его в зимнее время. Вот тут сложно запомнить, что снег занесёт норку, и запас пропадёт. Лучше дело обстоит с дуплом или выбоинкой в развилке дерева, где запасы могут сохраниться надолго. И тут выясняется, что женские особи гораздо чаще закапывают орешки в землю, чем мужские! Пока самцы тщательно прячут накопленные богатства в дупле, самки яростно раскапывают землю. Доказано, что 90% еды, складируемой в земле, у белок пропадает, тогда как 90% спрятанной на дереве или же (если речь о городских условиях) где-нибудь на чердаке, сохраняется. К тому же, белочки-самки, сделавшие запасы на зиму, забывают о них гораздо чаще, чем белочки-самцы. И ещё – если вы в эти дни видите белку, раскапывающую землю, но не прячущую в ней добычу, а просто пытающуюся делать ямки, это, как правило, самочки.

Почему так проиходит, наука пока однозначного ответа не нашла. Пока главной является версия, что “женский код” в беличьем гиппокампе каким-то образом “не обращает внимания” на сведения о местоположении и ориентации. Непонятно, почему и зачем белки осенью, когда еды навалом, копают землю, не пряча в ней найденный продукт, и почему так поступают гораздо чаще белки-самки.

Но изучение поведения белок очень важно для понимания процессов и человеческого мозга. Ведь белки, как вид, существуют уже около 35 миллионов лет – они стали одними из первых нынешних позвоночных млекопитающих, которые поселились на деревьях и которые справились со всеми напастями.