Риэлторы Квебека сообщают об увеличении числа покупателей

По данным Re /Max Canada, все большее число покупателей жилья в Квебеке берут ипотечные кредиты у продавцов, чтобы помочь бороться с растущими процентными ставками и более высокими затратами на ипотеку.

По данным Re /Max Canada, все большее число покупателей жилья в Квебеке берут ипотечные кредиты у продавцов, чтобы помочь бороться с растущими процентными ставками и более высокими затратами на ипотеку.

В провинции также наблюдается рост ипотечных переводов и наличных платежей, в первую очередь среди покупателей элитного жилья, сообщает брокерская компания в своем прогнозе рынка жилья на осень 2023 года.

Выбор в пользу ипотеки продавцов – это “выбор номер один для всех прямо сейчас”, – говорит Патриция Хамелин, брокер по недвижимости Re/Max du Cartier в Монреале с 15-летним опытом работы. “Раньше никто бы этого не сделал, потому что все получили бы более высокую ставку”.

Хамелин никогда раньше не видел, чтобы покупатели брали ипотеку у продавцов, отмечая, что “ставки в основном были хорошими с тех пор, как я начал заниматься недвижимостью в 2008 году”.

Взять ипотеку у продавца не так-то просто, отметила она, поскольку покупатели должны оставаться в финансовом учреждении продавца, а у каждого банка разные условия.

По данным Канадского агентства по защите прав потребителей финансовых услуг, в то время как большинство ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой может взять на себя новый покупатель, ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой и кредитные линии для долевого участия в строительстве жилья обычно недоступны. Покупатель должен получить одобрение кредитора на получение ипотеки, взять на себя оставшиеся платежи и придерживаться первоначальных условий контракта.

В некоторых провинциях продавцы могут нести личную ответственность за предполагаемую ипотеку после продажи недвижимости, и их потенциально попросят покрыть платежи в случае дефолта покупателя. Однако некоторые кредиторы могут освободить продавцов от этой ответственности, если они одобрят ипотеку покупателя.

Покупатели также переводят свои ипотечные кредиты на новые дома, если их текущие ипотечные кредиты выгодны, объясняет Хамелин. “По сути, суть в том, что люди пытаются удерживать эти (более низкие) ставки столько, сколько могут, если это возможно”.

По словам Хамелина, все больше покупателей высокого класса платят наличными, чтобы избежать более высоких процентных ставок. Когда процентные ставки были низкими, даже покупатели с большим количеством наличных предпочли бы брать ипотеку с низкой процентной ставкой, потому что они могли бы зарабатывать деньги в другом месте, “но сейчас я не уверен, что это так”.

Отвечая на вопрос о предпочтении между условиями с низкими и высокими процентными ставками, Хамелин сказал, что брокеры предпочли бы золотую середину. Однако она отмечает, что за свою карьеру видела только крайности.

При сегодняшних высоких процентных ставках “людям немного сложнее сделать следующий шаг, поэтому это создает нам немного больше препятствий”. Брокеры должны обсудить несколько различных ипотечных сценариев для клиентов, ищущих наилучшие возможные предложения.

Продавцы должны гораздо больше задумываться о том, во сколько обойдется их ипотека в их новых домах. “Сегодня мыслительный процесс занимает больше времени. Это не так просто”, – сказал Хамелин. “Когда процентные ставки были ниже, это была единственная вещь, о которой вы просто даже не говорили”.

Хамелин сказал, что большинство клиентов, которые не могут взять на себя ипотеку продавца или перевести свою ипотеку, выбирают ипотеку с фиксированной ставкой. “Ипотечные брокеры, с которыми мы работаем, советуют нашим сотрудникам подождать от двух до трех лет”, – сказала она.

“Мы наблюдаем целый комплекс факторов, но большинство клиентов не принимают их во внимание”.

Популярность ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой резко возросла во время пандемии, когда Банк Канады снизил свою базовую процентную ставку до 0,25 процента. В соответствии с Rates.ca , котировки с переменной процентной ставкой на ее сайте составляли 57% от общего объема ипотечных предложений к июлю 2022 года. Однако котировки с плавающей процентной ставкой упали до 26% от общего объема ипотечных котировок в декабре 2022 года, после того как ставка овернайт Банка Канады существенно повысилась.

Принятие ипотеки продавцами не является новой тенденцией, сказал Чарльз Брэнд, директор службы анализа рынка Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

“Когда условия финансирования становятся более сложными, всегда появляются различные стратегии”, – сказал Брэнд. “Люди просто пытаются найти альтернативы. Это не тенденция; это явление, которое возникает, когда условия финансирования сложные”.

По его словам, некоторые начинающие покупатели нашли альтернативные решения, чтобы избежать последствий высоких процентных ставок. Один из них – покупка дуплексов или триплексов и использование дохода от аренды для компенсации расходов по ипотеке. В некоторых случаях люди сдают жилье в аренду с возможностью покупки.

Родители также часто помогают своим детям, впервые покупающим жилье, – явление, также известное как “банк мамы и папы”. По данным Бренда, 25% покупателей, впервые приобретающих жилье, получили помощь от родственников по ипотечным кредитам.

Брэнд добавил, что покупатели также выбирают нетрадиционное финансирование от частных банков, которые не подвергаются ипотечным стресс-тестам со стороны лицензированных и регулируемых федеральным законодательством банков. Другие платят большие первоначальные взносы, чтобы уменьшить размеры своих ипотечных кредитов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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