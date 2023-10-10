Роберт Кеннеди младший выставляет свою кандидатуру на пост президента США

Роберт Кеннеди младший заявил о твёрдом намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Он будет независимым кандидатом.

Интересные новости от наших южных соседей: Роберт Кеннеди младший выдвинул себя на пост президента США. Политик подчеркнул, что выдвигается в качестве независимого кандидата, и, как следствие, не связывает себя ни с республиканцами, ни с демократами, не желая быть зависимым от политики и стратегии двух традиционных политических партий, которые всегда делят между собой власть в стране. Хотя регулярно свои кандидатуры выдвигают и относительно независимые кандидаты, но они являются статистами и получают мизирное количество голосов. Что касается Кеннеди, то дело обстоит совершенно иначе.

Во-первых, младший отпрыск клана Кеннеди очень известный и очень богатый политик, у которого есть и собственные средства для ведения кампании, и поддержка мощных политических и финансовых сил. Во-вторых, народ устал от взаимного лягания демократов и республиканцев. их внутрепартийных шатаний, обвинений друг друга в коррупции, их концентрации на узкопартийных интересах и прочих надоевших всем моментов.

Так что к кандидатуре независимого кандидата все политики отнесись серёзно. И, видимо, никто не сомневается в том Кеннеди может спутать карты главных предполагаемых личностей – Байдена и Трампа.

Роберт Кеннеди объявил о намерении, выступая перед общественными деятелями и журналистами в Филадельфии. Он пояснил, что решение его вызвано как раз всё растущим надовольством общества фактами тирании крупных компаний, средств массовой информации и, в первую очередь, двух традиционных партий. Кеннеди заявил, что речь о борьбе за независимость от тирании коррупции, от падения взаимоуважения в обществе, от ненужных дрязг и от прочих бед.

Но в первую очередь, заявил Кеннеди, для достижения этих целей мне необходимо объявить о своей собственной независимости – независимости от Демократической партии США (политик много лет представлял эту партию в Конгрессе, следуя семейной традиции – семья, точнее, клан Кеннеди всегда были верными сторонниками демократов). Сын сенатора и министра Роберта Кеннеди (отсюда и добавление “Младший” в имени и фамилии нынешнего кандидата), племянник покойного президента Джона Кеннеди (Роберт старший был младшим братом Джона Кеннеди), новый кандидат уже получает поддержку – хотя официальные опросы общественного мнения ещё не публикуются, но очень многие, от простых граждан до важных политиков приветствуют самовыдвижение. Впрочем, из десяти братьев и сестёр Роберта четверо тут же опубликовали совместное заявление, осудив решение брата, как опасное для страны. Эти четверо прямых родственников Роберта высказились в поддержку Байдена.

В политике Роберт Кеннеди младший занимает, скорее, правые позиции, и иногда весьма нестандартные – например, он неоднократно выступал против вакцинирования от Ковида. Но удастся ли ему перетянуть общество на свою сторону, покажет время. В любом случае, голоса избирателей обеих партий от на себя оттянет, так что его приход на “президентскую сцену” вызвает недовольство как у группировки Трампа, так и Байдена.

Сам же новоявленный кандидат уже высказался без обиняков: “Да, и Байден, и Трамп правы! Мои намерения – подпорить жизнь обоим”. Вне всяких сомнений, в чём, чём, а в этом можно быть уверенным.