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Политика Выборы Роберт Кеннеди младший собирается стать президентом США
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Роберт Кеннеди младший. Фото Антони Бехара/Блумберг.

Роберт Кеннеди младший собирается стать президентом США

Megan Jorgensen Окт 10, 2023 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Политика Оставить комментарий 32 Просмотров

Роберт Кеннеди младший выставляет свою кандидатуру на пост президента США

Роберт Кеннеди младший заявил о твёрдом намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Он будет независимым кандидатом.

Интересные новости от наших южных соседей: Роберт Кеннеди младший выдвинул себя на пост президента США. Политик подчеркнул, что выдвигается в качестве независимого кандидата, и, как следствие, не связывает себя ни с республиканцами, ни с демократами, не желая быть зависимым от политики и стратегии двух традиционных политических партий, которые всегда делят между собой власть в стране. Хотя регулярно свои кандидатуры выдвигают и относительно независимые кандидаты, но они являются статистами и получают мизирное количество голосов. Что касается Кеннеди, то дело обстоит совершенно иначе.

Во-первых, младший отпрыск клана Кеннеди очень известный и очень богатый политик, у которого есть и собственные средства для ведения кампании, и поддержка мощных политических и финансовых сил. Во-вторых, народ устал от взаимного лягания демократов и республиканцев. их внутрепартийных шатаний, обвинений друг друга в коррупции, их концентрации на узкопартийных интересах и прочих надоевших всем моментов.

Так что к кандидатуре независимого кандидата все политики отнесись серёзно. И, видимо, никто не сомневается в том Кеннеди может спутать карты главных предполагаемых личностей – Байдена и Трампа.

Роберт Кеннеди объявил о намерении, выступая перед общественными деятелями и журналистами в Филадельфии. Он пояснил, что решение его вызвано как раз всё растущим надовольством общества фактами тирании крупных компаний, средств массовой информации и, в первую очередь, двух традиционных партий. Кеннеди заявил, что речь о борьбе за независимость от тирании коррупции, от падения взаимоуважения в обществе, от ненужных дрязг и от прочих бед.

Но в первую очередь, заявил Кеннеди, для достижения этих целей мне необходимо объявить о своей собственной независимости – независимости от Демократической партии США (политик много лет представлял эту партию в Конгрессе, следуя семейной традиции – семья, точнее, клан Кеннеди всегда были верными сторонниками демократов). Сын сенатора и министра Роберта Кеннеди (отсюда и добавление “Младший” в имени и фамилии нынешнего кандидата), племянник покойного президента Джона Кеннеди (Роберт старший был младшим братом Джона Кеннеди), новый кандидат уже получает поддержку – хотя официальные опросы общественного мнения ещё не публикуются, но очень многие, от простых граждан до важных политиков приветствуют самовыдвижение. Впрочем, из десяти братьев и сестёр Роберта четверо тут же опубликовали совместное заявление, осудив решение брата, как опасное для страны. Эти четверо прямых родственников Роберта высказились в поддержку Байдена.

В политике Роберт Кеннеди младший занимает, скорее, правые позиции, и иногда весьма нестандартные – например, он неоднократно выступал против вакцинирования от Ковида. Но удастся ли ему перетянуть общество на свою сторону, покажет время. В любом случае, голоса избирателей обеих партий от на себя оттянет, так что его приход на “президентскую сцену” вызвает недовольство как у группировки Трампа, так и Байдена.

Сам же новоявленный кандидат уже высказался без обиняков: “Да, и Байден, и Трамп правы! Мои намерения – подпорить жизнь обоим”. Вне всяких сомнений, в чём, чём, а в этом можно быть уверенным.

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