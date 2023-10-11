Вам чек нужен? (регулярно задаваемый вопрос в магазине)

Что такое товарный чек, нужен ли он, не нарушает ли закон продавец, задавая вопрос “вам чек нужен?” и не нарушаете ли закон Вы, если отказываетесь от чека…

В последнее время после завершения процесса покупки товара в магазине мы все всё чаще слышим от продавца или от кассира простой вопрос: – Вам чек нужен?

Многие уверены, что если от чека отказаться, то продавец не оформит продажу-покупку надлежащим образом, сделка не попадёт в регистр, а магазин, скрыв торговую операцию, не будет должен платить налоги. Многие задаются вопросом – а законно ли отказываться от чека, не становится ли в таком случае покупатель сообщником продавца?

Спешим всех успокоить: При оплате (неважно, наличными или по карточке), торговая операция регистрируется в момент её совершения. Ни один кассир не примет у вас даже монеты, не проведя операцию через кассу. Так что ни о какой экономии на налогах речи и быть не может. Что касается покупателя – никакой закон, ни федеральный, ни провинциальный, но обязует покупателя брать чек. Так что вопрос и решение брать или не брать чек совершенно безобидны с точки зрения закона.

Но есть несколько важных моментов:

1. В некоторых случаях продавец обязан чек покупателю выдавать. Но эти случаи чётко перечислены в Законе о защите потребителя (Loi sur la protecion du consommateur) – речь о сделах, совершённых через Интернет, по телефону, при помощи коммивояжёров, учреждениями здравоохранения и репетиторами. Чек обязаны выдавать таксисты и заведения общественного питания (на деле, если Убер не обязан выдавать чек потому что вся операция и так зарегистрирована, таксисты часто о чеке забывают, если им не напомнить). Как видим, таких случаев мало. Во всех остальных сделках чек не обязателен.

2. Даже если продавец не обязан чек выдать по собственной инициативе, он обязан это сделать по первому требованию клиента. Отказ не допускается. Если “машина сломалась, выбить чек не получается”, продавец может выписать чек от руки, поставив подпись и дату.

3. Дело в том, что чек часто служит единственной “уликой”, единственным доказательством совершённой покупки. Если его предьъявить не получается, то у продаваца есть право отказаться заменить товар или вернуть деньги. Таким образом, если вы приобрели пачку сигарет (курить вредно!), и собираетесь тут же закурить, то, может быть, чек вам и не нужен. Разве что, после выхода из магазина вы убедились, что вам по ошибке выдали другой сорт, хотите обменять, а продавца уже заменил сменщик. Но в более серьёзных делах чек надо получить и сохранять. Даже если на следующий день после покупки вы вскрыли пакет молока, а оно оказалось протухшим (редко, но случается), по предьявлению чека товар магазин заменить обязан (и вряд ли он будет спорить). Заметим, что чек служит единственным доказательством далеко не всегда (например, если вы оформляете покупку, подписывая другие документы), но часто.

4. Управление по защите потребителя настоятельно рекомендует сохранять чек до истечения срока гарантии на купленный предмет или же, конечно, если продукт был потреблён, и никаких неприятных последствий его потребление не вызвало. Если срок гарантии долгий, то надпись на чеке может стереться после года-двух. Лучше сделать фотографию чека, пока всё хорошо видно.

5. Электронный чек при проведении операций в Интернете полностью соответствует бумажному чеку. Его законная сила та же. Но обязательно прочитайте всё, что на нём написано, чтобы не пришлось потом доказывать, что вы имеете право на компенсацию, а продавец будет тыкать в мелкие буквы в последней строке расписки.

6. Но если вы хотите получить бумажный чек – вы имеете полное право на эту замену! Продавец не имеет права отказать вам в пересылке бумажной копии, ссылаясь на то, что “я ж электронный чек выписал”. Даже если купленный товар доставлен из Китая (хотя часто все транзакции совершает посредник, он же часто и несёт ответственность – например, Амазон).

И остаётся последний мучительный момент: А почему же продавцы и кассиры спрашивают, нужен ли вам чек? Ответ есть только один – речь об экономии бумаги. Несколько сантиметров от рулончика – ерунда, но сто старушек – рубль, как говорится. Экономия на бумаге, на краске, на изнашиваемости механизма. Да, выглядит смешно, но это единственное логичное пояснение даже у экспертов-юристов, которые специализируются на торговых операциях.