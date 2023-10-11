Урожай пшеницы в США превзошел ожидания

Урожай пшеницы в США в 2023 году далек от рекорда, но оказался не таким ужасным, как прогнозировали эксперты.

Урожай пшеницы в США в 2023 году далек от рекорда, но оказался не таким ужасным, как прогнозировали эксперты.

Южные и центральные равнины США засуха терзала всю зиму и весну. Жаркое и засушливое лето царило на северных равнинах. Доля запаханной озимой пшеницы на равнинах была одной из самых высоких со времен «Пыльного котла» 1930-х годов.

Обильный снежный покров на Верхнем Среднем Западе зимой и ливни поздней весны на равнинах помогли получить урожай пшеницы в США в 2023 году больший, чем прогнозировалось. Министерство сельского хозяйства США сообщило об урожае в 601 млн бушелей (16,37 млн тонн) твердой красной озимой пшеницы и 505 млн бушелей (13,74 млн тонн) яровой пшеницы.

Мягкой красной озимой пшеницы получили 449 млн бушелей (12,22 млн тонн), твердой 59 млн бушелей (1,61 млн тонн), что также выше ожиданий. Производства пшеницы в 2023 году оказалось на 4% выше августовских прогнозов.

Производство пшеницы в США в 2023 году превысило 1,812 млрд бушелей (49,32 млн тонн), на 10% больше, чем в прошлом году. Экспорт пшеницы из США, по состоянию на конец сентября 2023 года составляет 700 миллионов бушелей (19 млн тонн), и совпадает с самым низким уровнем с сезона 1971-1972.

Ожидается, что позднее в этом году сухая погода в Австралии, Канаде и Аргентине приведет к сокращению мировых поставок пшеницы. С большой вероятностью у низкие цены на пшеницу удержат производителей в США от расширения посевных площадей в 2024 году.