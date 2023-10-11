Кэри Прайс сбросил цену на свой домик. Спешим приобрести!

Цена дома, который знаменитый вратарь Кэри Прайс выставил на продажу, уменшилась на 102 тысячи долларов. Всего-то 1 698 000 долларов теперь.

Кэри Прайс, знаменитый хоккеист, в мае выставил на продажу свой домик в Кандиаке (Candiac), на Южном берегу, в пригородах Монреаля. За трёхэтажный особняк вратарь попросил один миллион восемьсот тысяч долларов. Но по этой цене дом даже такой звезды, как Прайс, никого не заинтересовал. И вот 10 октября цена была снижена на 102 тысячи долларов. Теперь дом продаётся за 1 миллион 698 тысяч долларов.

Чтобы читатель получил общее представление о собственности и составил мнение о ценах, заметим, что дом был выстроен в 2008 году. Стиль его современен и элегантен. На первом этаже большой холл, салон, большая столовая комната и кухня.

На втором этаже большая главная спальная комната, огромная вааная комната, два туалета и несколько служебных помещений (чулан, гардербная и т.д.)

Ещё две спальных комнаты, туалет и ванная комната находятся на третьем этаже.

В подвале – семейный зал (домашний кинотеатр), ещё одна спальня для гостей, сауна, туалет.

Двор просторный – почти десять тысяч квадратных футов, в нём вырыт бассейн, вода в котором подогревается. Тут же спа в отдельном домике. Во дворе есть тенистые деревья, которые надёжно укрывают двор от посторонних взоров.

Всё в безупречном состоянии, от дома до центра Монреаля ехать примерно полчаса даже с учётом напряженного дорожного движения, а если трафика нет, то и двадцать минут. Так что можно оценить уровень цен для дома такого типа.

Любопытно, что Прайс приобрёл дом всего лишь два года назад. Почему вратарь решил дом продать, доподлинно неизвестно, но, скорее всего, Прайс продаёт дом из-за известных личных проблем и из-за намерения переехать в Келовну, в провинции Британская Колумбия, о чём его супруга поведала почти год назад.