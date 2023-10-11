Регулятор одобрил покупку крупнейшего канадского поставщика электроэнергии Австралии

Покупку крупнейшего энергетического ретейлера Австралии Origin Energy канадским фондовым гигантом Brookfield и его партнером по консорциуму MidOcean одобрила Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC).

Покупку крупнейшего энергетического ретейлера Австралии Origin Energy канадским фондовым гигантом Brookfield и его партнером по консорциуму MidOcean одобрила Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC).

Сделка стоимостью 18,7 млрд австралийских долларов пока еще не завершена, так как ее еще не одобрили крупные акционеры компании, которые находят предложение недостаточно щедрым. Но ACCC признала, что ее решение носило не чисто экономический характер.

По словам председателя ACCC Джины Касс-Готлиб, что предлагаемые канадцами инвестиции в размере от 20 до 30 млрд австралийских долларов в ускоренное внедрение проектов по возобновляемым источникам энергии помогут скорее сократить выбросы парниковых газов на континенте.

«Мы обнаружили, что общественные выгоды и общественный ущерб в этом вопросе оказались прекрасно сбалансированы. Вероятный ущерб, особенно антиконкурентные последствия вертикальной интеграции, необходимо было сопоставить с вероятными выгодами от перехода Австралии к возобновляемым источникам энергии», — подчеркнула Касс-Готлиб.