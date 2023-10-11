Река Святого Лаврентия (Saint-Laurent)

Полезные и интересные сведения о Канаде и Квебеке: Река Святого Лаврентия, главная артерия страны.

Река Святого Лаврентия (fleuve Saint-Laurent) – это символ Квебека, самая большая река Канады и одна из двадцати самых больших рек Америки и мира. Вдоль Сен-Лорана и его притоков проживает свыше 80% населения Квебека.

Индейские племена селились на берегах Сен-Лорана тысячи лет, а европейцы впервые вошли в его устье в 1535 году. Впрочем, название реке дал известный исследователь и первый губернатор Новой-Франции Самуэль де Шамплен, основатель города Квебек.

Вдоль Сен-Лорана поселенцы продвигались на юг, осваивая новые земли и основывая на них новые города. На его берегах расположены крупнейшие города провинции – Монреаль, Квебек, Лаваль, Лонгей, Труа-Ривьер и другие.

Сен-Лоран берёт начало в Великих озерах, пересекает часть Онтарио и весь Квебек на протяжении свыше тысячи ста километров и впадает в залив Святого Лаврентия. Заметим, кстати, что устье Сен-Лорана самое большое в мире и что 25% запасов пресной воды мира приходятся на Сен-Лоран и Великие озёра. Глубина Сен-Лорана достигает 550 метров.

С середины пятидесятых годов, после ликвидации порогов Lachine, река стала судоходна на всём протяжении, и теперь океанские корабли поднимаются по ней вплоть до Торонто.

Крупнейшие реки Квебека – Outaouais (Река Оттава. В одном месте глубина этой реки достигает 300 метров!), Saguenay (местами глубина тоже достигает 300 м, а ширина 2 километра), Saint-Maurice и Richelieu впадают в Сен-Лоран.

В последние годы правительства Канады и Квебека вложили огромные средства в возрождение реки, которая к середине семидесятых годов ХХ века была крайне загрязнена.

Экскурсии по Сен-Лорану считаются одной из интереснейших достопримечательностей Квебека. В летнее время года желающие могут отправиться на часовую экскурсию по акватории на миниатюрных корабликах, можно совершить плавание вдоль всего русла реки, от великих озёр до столицы Квебека. Очень популярен и маршрут Монреаль-Квебек, протяженность которого – свыше 300 километров, а длительность плавания составляет до пяти часов. Летом в отдельных местах можно заниматься серфингом, а за пределами Монреаля есть и пляжи.

Вдоль берегов реки раскинулись большие парки, в которых можно гулять летом или же кататься на лыжах и снегоступах зимой.