ООН: девять сотрудников организации погибли из-за ударов по сектору Газа

Во время авиаударов Израиля по сектору Газа погибли девять сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев, 11 октября сообщает агентство на своей странице в социальной сети X.

Во время авиаударов Израиля по сектору Газа погибли девять сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев, 11 октября сообщает агентство на своей странице в социальной сети X.

«Девять наших сотрудников были убиты в результате авиаударов в секторе Газа с субботы», — говорится в сообщении.

Напомним, в ответ на проведение движением ХАМАС операции против Израиля под названием «Потом Аль-Аксы» армия Израиля начала операцию «Железные мечи». Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Также был отдан приказ о начале широкой мобилизации резервистов.

Сообщения о вине палестинского движения ХАМАС в убийстве детей в Израиле опровергла пресс-служба движения 11 октября в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикального движения.

«Движение категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ», — отмечается в документе.

Подобными обвинениями в заявлении называются слухи об убийствах детей и их обезглавливании, а также о нападениях на мирных жителей, утверждается в заявлении.

ХАМАС заявил, что целью таких обвинений является прикрытие военных преступлений Израиля и осуществляемого им геноцида палестинского народа.

Движение заявляет, что действует исключительно против военной машины Израиля. Оно призвало западные СМИ быть объективными и при обсуждении ситуации вокруг сектора Газа проявлять профессионализм.

Напомним, пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что в одном из кибуцев на юге страны было обнаружено множество тел убитых гражданских.

СМИ со ссылкой на очевидцев заявили, что многие из них были детьми и младенцами, некоторые из которых были обезглавлены. Позднее пресс-служба израильской армии заявила, что ей ничего не известно о подобных случаях.