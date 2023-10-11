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Новости Забастовка сотрудников GM в Канаде приостановлена по договоренности с профсоюзом
Фото: bleepingcomputer.com

Забастовка сотрудников GM в Канаде приостановлена по договоренности с профсоюзом

Виктория Христова Окт 11, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Забастовка сотрудников GM в Канаде приостановлена по договоренности с профсоюзом отключены 18 Просмотров

General Motors Co. достигла предварительного соглашения с канадским профсоюзом Unifor, после чего забастовка сотрудников компании в стране была приостановлена.

General Motors Co. достигла предварительного соглашения с канадским профсоюзом Unifor, после чего забастовка сотрудников компании в стране была приостановлена.

«Сегодня компания GM Canada достигла предварительного соглашения с Unifor, касающегося примерно 4200 сотрудников завода по производству двигателей в Сент-Катаринсе, сборочно-эксплуатационного центра в Ошаве и центра распределения запчастей в Вудстоке. Работа возобновится на всех трех объектах сегодня днем», – написала компания GM Canada в соцсети X.

Члены Unifor, крупнейшего профсоюза Канады, насчитывающего 315 000 работников, на этих заводах GM начали забастовку во вторник, заявив, что компания упорно отказывается выполнять типовое соглашение. Профсоюз теперь заявил, что забастовки приостановлены, чтобы позволить членам проголосовать по предварительному соглашению.

Национальный президент Unifor Лана Пэйн заявила, что всеобъемлющее предварительное соглашение GM соответствует схеме, установленной в Ford Motor Co. В течение каждого года действия соглашения с GM, в частности, будет происходить общее повышение заработной платы: на 10% в первый год, на 2% во второй год и на 3% в третий год.

Тем временем члены UAW, профсоюза в США, продолжают отсутствовать на своих рабочих местах на отдельных заводах “Большой тройки” – GM, Ford и материнской компании Chrysler Stellantis.

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