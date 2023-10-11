Глава Bitstamp: «Уход из Канады в первую очередь вопрос времени»

По словам генерального директора Bitstamp USA и глобального коммерческого директора Бобби Заготты, криптовалютная биржа Bitstamp надеется вернуться в Канаду после остановки деятельности в начале следующего года.

По словам генерального директора Bitstamp USA и глобального коммерческого директора Бобби Заготты, криптовалютная биржа Bitstamp надеется вернуться в Канаду после остановки деятельности в начале следующего года.

Bitstamp официально прекратит обслуживание клиентов в Канаде, начиная с 8 января 2024 года, подтвердила биржа.

«После первоначального информирования наших уважаемых клиентов в марте Bitstamp официально прекратит обслуживание клиентов в Канаде, начиная с 8 января 2024 года», — заявил Бобби Заготта, генеральный директор Bitstamp US и коммерческий директор Bitstamp International.

В результате прекращения обслуживания все учетные записи Канады на Bitstamp будут закрыты, и клиенты больше не будут иметь доступа к своим учетным записям. Bitstamp настоятельно рекомендовала своим канадским клиентам вывести свои средства к январю 2024 года, а также призвала клиентов деактивировать свои учетные записи Bitstamp.

«Мы хотим подчеркнуть, что ваши криптоактивы всегда остаются вашими, и мы стремимся связаться с любыми клиентами, которые не смогли закрыть свои счета самостоятельно, чтобы обеспечить возврат своих средств», — отметил Bitstamp.

Решение Bitstamp о прекращении деятельности в Канаде — это «в первую очередь вопрос времени», связанный с текущими приоритетами расширения компании, сказал Заготта. Биржа покидает канадский рынок, чтобы переориентироваться на регионы, где Bitstamp может «более эффективно» соответствовать местным правилам, сказал он.

«Мы надеемся обслуживать этот рынок в будущем. Однако в настоящее время мы не можем расставить приоритеты в работе и выделить необходимые ресурсы для соответствия новым правилам», – добавил глава компании.

Заготта подчеркнул, что Bitstamp по-прежнему стремится обслуживать свою международную базу пользователей, и любые решения относительно его присутствия в конкретных странах, вероятно, будут зависеть от меняющейся нормативной среды и рыночных условий.

Уход Bitstamp из Канады произошел на фоне сообщений о том, что биржа собирает средства для масштабирования своих международных операций. Сообщается, что с мая 2023 года платформа работает над привлечением нового капитала для запуска торговли деривативами в Европе в 2024 году и расширения своих услуг в Соединенном Королевстве.

Bitstamp, основанная в 2011 году, является одной из старейших в мире криптовалютных бирж. Согласно веб-сайту Bitstamp, на момент написания платформа обслуживает большое количество стран, включая США, Сингапур, Южную Корею, Японию и другие.

По данным CoinGecko, ежедневные объемы торгов Bistamp на момент публикации составляют примерно 114 миллионов долларов. По данным CoinGecko, объемы значительно ниже тех, о которых сообщают основные конкуренты, такие как Binance, объем торгов которой составляет около 4 миллиардов долларов в день.