Greif приобрел ведущего производителя выдувных канистр и пластиковых контейнеров

Компания Greif приобрела у Bodtker Group компанию Reliance Products — ведущего производителя высокопроизводительных выдувных канистр и небольших пластиковых контейнеров в Канаде.

Компания Greif приобрела у Bodtker Group компанию Reliance Products — ведущего производителя высокопроизводительных выдувных канистр и небольших пластиковых контейнеров в Канаде. Предприятия Reliance стратегически расположены для обслуживания основных сельскохозяйственных рынков Северной Америки.

В пластиковых изделиях Reliance используется уникальный процесс фторирования в пресс-форме (IMF, in-mold fluorination barrier), который обеспечивает убедительные дополнительные возможности портфолио барьерных технологий Greif. Стоимость сделки не сообщается.

«Приобретение Reliance является продолжением нашего недавно приобретения бизнеса Lee Container и добавляет географическую широту и захватывающую новую барьерную технологию к нашему производству канистр и небольших пластиковых контейнеров. Reliance построила сильный бизнес на канадском рынке под руководством The Bodtker Group, и мы намерены опираться на их технический опыт, чтобы раскрыть еще больший потенциал и рост», — сказал Оле Росгаард (Ole Rosgaard), президент и главный исполнительный директор Greif.

Нильс Бодткер (Nils Bodtker), председатель Группы компаний Bodtker, прокомментировал: «Нам очень понравилось наше десятилетнее партнерство с Reliance, и мы сердечно благодарим трудолюбивых и преданных своему делу членов команды Reliance. Они должны очень гордиться всем, чего мы достигли вместе. Хотя нам будет не хватать семьи Reliance, мы с нетерпением ждем будущего компании, поскольку наши сотрудники и клиенты присоединяются к Greif, организации мирового уровня, которую мы знаем и уважаем уже много лет».

Компания Reliance Products начала свою деятельность в 1958 году как производитель складных контейнеров, обслуживающих автомобильную промышленность, а затем сосредоточилась на упаковке, полученной методом выдувного формования.

В России у Greif расположены девять производственных площадок, где производятся такие виды промышленной упаковки, как стальные бочки, еврокубы, кловертейнеры (Clovertainer®) и канистры. В среднесрочной перспективе компания намерена усилить свое присутствие на рынке пластиковой тары и представить решения в области сбора и восстановления промышленной упаковки различных типов.