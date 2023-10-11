Недвижимость: повышение местных налогов

Налоги на недвижимость монреальцев, вероятно, значительно вырастут в следующем году, по крайней мере, если мэрия будет руководствоваться повышениями, за которые в эти дни проголосовали районы.

Налоги на недвижимость монреальцев, вероятно, значительно вырастут в следующем году, по крайней мере, если мэрия будет руководствоваться повышениями, за которые в эти дни проголосовали районы.

Эти местные налоги составляют лишь небольшую часть окончательного счета, отправляемого владельцам жилья в мегаполисе, но дают представление о влиянии инфляции на муниципальные финансы.

Согласно данным, представленным администрацией прессе, местное повышение составит в среднем 9,3% в 11 округах, которые уже приняли свои бюджеты (или собираются это сделать).

Местные налоги составляют менее 10 % от общей суммы налога на имущество. Увеличение на 10,4% в Виллере–Сен-Мишель « представляет собой увеличение на 33 доллара » для среднего дома на одну семью (общая сумма налога на недвижимость составляет 3727 долларов), заявил во вторник мэр округа Лоуренс Лавин-Лалонд.

Во вторник мэр Валери Плант обосновала повышение местных налогов, которое она потребует от владельцев района Виль-Мари, которым она непосредственно руководит.

« Местный налог был проиндексирован на 5 %”, – сказала она, утверждая, что приоритетами бюджета были окружающая среда, социальная солидарность и безопасность. « Для меня важно отметить, что в Виль-Мари у нас самая низкая ставка местного налога среди районов Монреаля, и это несмотря на все возложенные на нас обязанности».

Накануне мэр Мерсье-Хочелага-Мезоннев выступил с аналогичным заявлением.

« Мы очень строго относимся к тому, что мы можем сделать с имеющимися у нас суммами»,-заявил Пьер Лессар-Бле, представляя бюджет, включающий увеличение на 7 %.

Администрация Валери Плант заверила, что районы делают все возможное в « сложном экономическом контексте, который также влияет на их финансы ».

« Районы сами определяют свои местные налоги, которые в среднем составляют увеличение общего налога менее чем на 1%», – сказала пресс-секретарь Беатрис Солье. “Тем не менее, этот рост свидетельствует о необходимости продолжать поиск решений для диверсификации доходов и продолжения торговли после саммита по налогообложению».

Официальная оппозиция утверждает, что за повышение местных налогов в ее районах голосовали не от чистого сердца.

« Повышение местных налогов является болезненным решением для наших районов, которым приходится иметь дело с тем, что трансфертов из центра города в значительной степени недостаточно для удовлетворения потребностей»,-заявил пресс-секретарь Алан Десуса в письменном заявлении.

« Этого решения можно было бы избежать, если бы администрация завода ответила на запросы, дважды сделанные мэрами (SES)Монреаля в целом о лучшем финансировании районов», – добавил он, выразив пожелание, чтобы администрация могла ” поставить общественные услуги в центр приоритетов ».

Луис Миранда, мэр Анжу, утверждал в интервью прессе, что у него не было выбора значительно повысить местные налоги из-за отсутствия финансирования. На 15,3% это увеличение находится на вершине рейтинга.

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