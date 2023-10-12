Глубина залегания станций монреальского метро

Какие станции метро в Монреале самые глубокие, какие залы монреальского метро самые узкие. Любопытные сведения о метро.

Самая глубокая станция метро в Монреале – это станция Шарлевуа (Charlevoix) на зелёной линии Ангриньон-Оноре-Богран (Angrognon-Honoré-Bogrand). Расстояние между полом на нижней платформе станции и поверхностью составляет 29 метров. Более того, станция Шарлевуа — самая узкая из всех станций городского мётро — ширина её залов всего лишь десять метров.

Заметим, что платформа станции Бодри (Beaudry), на той же зедёной линии, также находится на глубине 29 метров от поверхности. Однако выход со станции находится на небольшом холме, что искажает результаты. На самом деле, если посчитать расстояние между нижним полом платформы и поверхностью, мы насчитаем всего 25 метров. Короче говоря, пассажир, выходящий на станции Бодри, проходит путь на четыре метра меньше, чем на станции Шарлевуа.

Конечно, обе самые глубокие станции монреальского метро не могут сравниться с большинством станций московского метрополитена, построенных в 1930-х и 1950-х годах и достигающих глубины до 80 метров. В Северной Корее станция метро «Пухунг» в Пхеньяне, столице страны, достигает глубины 100 метров. Эта станция считается самой глубокой в ​​мире. Заметим попутно, что метро в Северной Корее строила та же российская компания, которая строила московское метро, а глубина объясняется тем, что в обоих случаях станции метро должны были использоваться в качестве убежищ, тем более, что в Северной Корее помещения станции должны были защитить руководство страны и от атомного удара (если вожди успеют спуститься на станцию).

В Вашингтоне, столице США, станция Форест-Глес также очень глубока, ее глубина составляет 60 метров и цель постройки глубокой станции, очевидно, такая же, как и Пхеньяне — она служит и противоатомным убежищем.

Но вернёмся в Монреаль, где глубина станций Berri-UQAM оранжевой линии и Lucien-L’Allier той же линии достигает 27 метров, а глубина станции de l’Église зеленой линии – 25 метров. Как видим, вопрос о создании противоатомных убежищ при постройке монреальского метро и не стоял.

Что касается самых «мелководных» станций, то это: Angrignon, Jolicoeur, Parc Jean-Drapeau, Longueuil – Université Sherbrooke и Viau – все они располагаются на высоте 4 или 5 метров от поверхности.

В заключение отметим, что станция Université de Montréal расположена на высоте 102 метра над уровнем моря, это самая высокая станция монреальского метрополитена, если вести отчёт от уровня моря. А самая низкая над уровнем моря по-прежнему станция Шарлевуа, которая расположена всего лишь в 14 метрах над уровнем моря.