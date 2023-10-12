Монреальский район Анжу

Стоит ли селиться в монреальском районе Анжу (Anjou)

Что из себя представляет монреальский городской район Анжу (Anjou), насколько он хорош (или же плох) для проживания в нём?

Désignant en France une région, traversée par la Loire et le Loir, et au Québec un arrondissement de Montréal, Anjou est un nom qui s’est multiplié au Québec pour honorer la mémoire des nombreux immigrants venus d’une région historique de France.

Ancienne province de l’ouest de la France, étalée autour de sa capitale Angers, l’Anjou constitue essentiellement aujourd’hui le département du Maine-et-Loire, au cœur même de la région Pays-de-la-Loire.

Anjou – это один из административных округов (arrondissements) Монреаля, расположенный на востоке города. Район Anjou граничит с несколькими другими районами и местными городами-анклавами, включая Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard и Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. На начало этого года население района составляло около 42 тысяч человек.

Нынешний район или округ Anjou был основан в 1956 году как независимый город, и таковым он оставался до 2002 года, а в том году он был включен в состав Монреаля в рамках реорганизации городской администрации и стал районом (округом) – arrondissement.

В Anjou расположен один из крупнейших торговых центров Монреаля – Galeries d’Anjou. Это место является популярным местом для шопинга и развлечений среди жителей района и города в целом. Помимо “Galeries d’Anjou”, другим значимым торговым центром является “Centre Domaine”, хотя он меньше по размерам. Большой торговый центр – “Centre Versailles”, территориально находится в другом районе Монреаля (в Montreal-Est), но, тем не менее, он в пошаговой доступности недалеко от него.

Что касается транспорта, то район обслуживают автобусные линии и одна станция метро, что обеспечивает легкий доступ к другим частям Монреаля. Но на территории района станций метро нет. Ближайшая станция к Anjou — это станция Honoré-Beaugrand на зеленой линии (Ligne verte, или Line 1). Это конечная станция зелёной линии и она расположена в районе Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, хотя находится в непосредственной близости от западной границы округа Anjou. От этой станции многие жители Anjou пользуются автобусами, чтобы добраться до дома. Таким образом, местные жители полагаются на автобусные маршруты или личный автомобиль для перемещения внутри района или для поездок в другие части города.

В районе имеется несколько парков и зеленых зон, где жители могут отдохнуть на свежем воздухе, заниматься спортом или просто провести время с семьей. Заметим, что район Anjou не граничит с рекой Святого Лаврентия. Он расположен к северу от реки, а от реки и её прибрежных парков район отделяют Mercier-Hochelaga-Maisonneuve и Montreal-Est.В Anjou есит несколько начальных и средних школ, что делает район привлекательным для семей с детьми. В общем, Anjou – это разнообразный и динамично развивающийся район Монреаля, сочетающий в себе комфорт проживания и доступность городских удобств.

Наконец, упомянем, что этнический состав Anjou, как и многих других районов Монреаля, разнообразен. Здесь проживают люди различных национальностей, включая французов, итальянцев, гаитян, арабов, африканцев и многих других. В последние десятилетия район стал домом для многих иммигрантов из Восточной Европы и Азии. Тем не менее, французский язык остается основным языком коммуникации в районе.