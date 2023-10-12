В Канаде раскритиковали опыт легализации наркотика

Легализация наркотика в Канаде не позволила защитить детей и устранить черный рынок наркотика, подвели итоги пятилетия с момента легализации представители экспертной группы.

Легализация наркотика в Канаде не позволила защитить детей и устранить черный рынок наркотика, подвели итоги пятилетия с момента легализации представители экспертной группы.

«Одной из ключевых целей легализации была защита здоровья и безопасности канадцев, чтобы наркотик не попал в руки детей и молодежи, а прибыль не попала в руки преступников и организованной преступности, — цитирует газета доклад

«Тем не менее, многие из людей, с которыми мы общались, выразили обеспокоенность тем, что уровень употребления данного наркотика среди молодежи в Канаде остается высоким по сравнению с другими юрисдикциями, и что легализация не привела к заметному снижению употребления этого наркотика среди молодежи».

В ходе подготовки доклада группа провела 90 слушаний по всей стране. В них участвовали медики, полицейские, производители наркотика и представители коренных народов. Полный доклад должен быть представлен к концу марта.

Отметим, что собранная в ряде провинций статистика также говорит о провальном опыте легализации наркотика. После легализации больницы начали поступать люди с новыми проблемами. При этом легально наркотик приобретают только две трети канадцев.