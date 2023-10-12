Канада не выполнила в срок ультиматум Индии по высылке дипломатов

Ультиматум Индии по высылке дипломатов не выполнила в срок Канада, передает CBC 11 октября со ссылкой на высокопоставленный чиновник в правительстве Канады.

Ультиматум Индии по высылке дипломатов не выполнила в срок Канада, передает CBC 11 октября со ссылкой на высокопоставленный чиновник в правительстве Канады.

Сообщается, что переговоры с Индией по этому вопросу продолжаются. В частности, канадская сторона ставит под сомнение аргумент индийской стороны, которая требует сокращения канадской миссии до тех же цифр, что и в индийском посольстве в Канаде.

Действительно в посольстве Индии в Канаде работает 21 дипломат, в то время как в посольстве Канады в Индии аккредитовано 60 сотрудников с дипломатическим статусом. Однако Оттава обращает внимание, что МИД Индии на своем сайте указывает, что в Канаде работают 36 индийских дипломатов, считая Верховную комиссию Индии в Оттаве и два консульства: в Торонто и Ванкувере.

Как отмечает телеканал, требование Индии стало неприятным сюрпризом для Оттавы, в которой не ожидали такой резкой эскалации дипломатического скандала. Скандал возник из-за обвинений в адрес индийских властей: премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что они якобы причастны к убийству лидера сикхов в Канаде Хардипа Сингха Ниджара.