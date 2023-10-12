Канада организовывает эвакуацию после гибели двух канадцев в Израиле

Двое граждан Канады погибли и еще один предположительно мертв в результате атаки ХАМАС на Израиль, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Двое граждан Канады погибли и еще один предположительно мертв в результате атаки ХАМАС на Израиль, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Выступая перед журналистами, министр рассказала, что канадское правительство прорабатывает эвакуацию из Израиля и Палестины для тех граждан Канады, которые не могут добраться до Тель-Авива самостоятельно. Она также отметила, что еще трое канадцев пропали без вести. Джоли отказалась сообщить, были ли они взяты в заложники ХАМАСом.

Вооруженные силы Канады направили для эвакуации граждан два самолета в Афины. Туда же направятся сотрудники канадского МИДа для помощи прибывающим из Израиля канадцам.

Джоли отметила, что эвакуационные готовятся направляются несмотря на то, что коммерческие самолеты продолжают летать. Она пояснила, что у правительства есть сведения о гражданах Канады, которые не смогли выбраться из региона после отмены их рейсов. Министр добавила, что хотя число рейсов будет определяться потребностями в них, эта возможность не будет предоставляться вечно.

Точное число канадцев, находящихся на Западном берегу реки Иордан и секторе Газа неизвестно, но 470 из них были зарегистрированы в министерстве иностранных дел Канады.

Напомним, авиакомпания Air Canada приостановила рейсы в Израиль после обострения конфликта и перехода ХАМАС в атаку.