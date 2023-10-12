Туркменистан и Канада договорились о проведении межмидовских консультаций в 2024 году

Заместитель главы дипломатического ведомства Туркменистана Мяхри Бяшимова 10 октября приняла копии верительных грамот у нового посла Канады (с резиденцией в Астане) Алана Хэмсона.

Заместитель главы дипломатического ведомства Туркменистана Мяхри Бяшимова 10 октября приняла копии верительных грамот у нового посла Канады (с резиденцией в Астане) Алана Хэмсона. С целью укрепления дальнейшего сотрудничества стороны договорились об организации межмидовских консультаций в 2024 году. Об этом онлайн-радио «Голос СНГ» сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

Дипломаты указали на перспективность партнёрства в торговой, топливно-энергетической и образовательной сферах. Они обратили внимание на важность укрепления связей в сфере «зелёной энергетики». Кроме того, Мяхри Бяшимова и Алан Хэмсон отметили целесообразность пересмотра существующих договоров.

По поручению главы государства Сердара Бердымухамедова с послом также встретилась спикер Меджлиса Дуньягозель Гулманова. Она проинформировала дипломата о реформах, проводимых в Туркменистане.

Отметим, что общий товарооборот между государствами в 2020 году составил 17,8 миллиона долларов. На долю экспорта из Туркменистана пришлось 12,5 миллиона долларов. Сюда вошли продукция химической промышленности и пластмассовые изделия.