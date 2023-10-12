В Канаде прогнозируют сокращение поголовья свиней в 2024 году

К началу 2024 года поголовье свиней в Канаде сократится на 5%. Такие данные приводятся в обзоре Глобальной сельскохозяйственной информационной сети (GAIN) при Минсельхозе США (USDA) со ссылкой на сообщение Зарубежной сельскохозяйственной службы США (FAS) в Оттаве.

К началу 2024 года поголовье свиней в Канаде сократится на 5%. Такие данные приводятся в обзоре Глобальной сельскохозяйственной информационной сети (GAIN) при Минсельхозе США (USDA) со ссылкой на сообщение Зарубежной сельскохозяйственной службы США (FAS) в Оттаве.

Основным фактором является сокращение производства, о котором объявил канадский переработчик и производитель продуктов из свинины и мяса птицы Olymel. До конца 2023 года компания планирует закрыть завод Olymel Vallée Jonction, а также значительно снизить мощности производства в Квебеке и приостановить работу предприятий в Западной Канаде. Как пишет свиноводческий портал thepigsite.com, сокращение производства, а также вспышки вируса эпидемической диареи свиней (ЭДС) приведут к тому, что к началу 2024 года поголовье свиней в стране сократится на 5%. Еще одним фактором может стать засуха и дефицит кормов, с которыми свиноводы столкнутся в 2023–2024 годах.

По данным FAS, в 2024 году поголовье свиней в Канаде продолжит сокращаться. Несмотря на некоторые признаки расширения производства за пределами Квебека, убойные мощности и наличие рабочей силы по-прежнему будут оказывать сдерживающее влияние на сектор. В частности, дефицит человеческих ресурсов не позволит нарастить убойные мощности в ответ на восстановление поставок в Китай после пандемийных ограничений и увеличение внутреннего спроса.

По мнению экспертов, усилия других производителей (Jowett, Donald’s Fine Foods, Winkler Meats и Johnsonville) по расширению производства и увеличению убоя, скорее всего, приведут к видимым результатам лишь к 2025 году.