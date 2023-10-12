Самозваная королева Канады Романа Дидуло призвала быть готовыми к публичным казням

Последователи самозваной королевы Канады Романы Дидуло принимают все усилия, чтобы захватить городок Ричмаунд в провинции Саскачеван. Эту информацию сообщило издание Vice, поднявшее волну беспокойства среди жителей по всей стране.

Последователи самозваной королевы Канады Романы Дидуло принимают все усилия, чтобы захватить городок Ричмаунд в провинции Саскачеван. Эту информацию сообщило издание Vice, поднявшее волну беспокойства среди жителей по всей стране.

Романа Дидуло, 48-летняя женщина, ранее объявившая себя канадской королевой, прибыла в Ричмаунд 13 сентября со своими сторонниками. Они заняли заброшенную школу, обнесли ее территорию колючей проволокой и наняли охрану.

Это событие вызвало беспокойство и страх среди местных жителей, которые были озабочены появлением иностранцев в их городе. Противники самозванки организовали акцию протеста, но не смогли добиться ее выселения. В свою очередь последователи Дидуло начали предпринимать активные действия. Они ездят по городу, фотографируют местных жителей и рассылают письма, в которых угрожают публичными казнями.

Небольшой семейный городок Ричмаунд известен своим спокойным образом жизни, и подобное действие со стороны самозваной королевы вызывает серьезные опасения среди жителей. Местные власти обращаются к правоохранительным органам, чтобы принять необходимые меры и решить текущую ситуацию.

Ожидается, что правительство провинции Саскачеван и полицейское управление предпримут действия для обеспечения безопасности и урегулирования этого конфликта. Следует отметить, что Романа Дидуло и ее последователи находятся в незаконном положении, и их действия считаются неприемлемыми в рамках канадского законодательства.