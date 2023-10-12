В Квебеке растет число случаев мошенничества с недвижимостью

Из-за высоких цен на жилье покупатели прибегают к иногда незаконным уловкам, чтобы получить право на банковскую помощь.

Из-за высоких цен на жилье покупатели прибегают к иногда незаконным уловкам, чтобы получить право на банковскую помощь.

Согласно опросу Equifax, уровень мошенничества с ипотекой в Квебеке удвоился за последний год с 7% до 14%. По данным компании, занимающейся оценкой кредитоспособности, в стране число случаев мошенничества с ипотекой выросло на 18,8%.

Мошенничество, перечисленное Equifax, – это, прежде всего, случаи, когда потенциальный покупатель лжет о своих доходах и активах или представляет противоречивую информацию о своих активах или доходах, пытаясь получить право в банке на покупку дома. Хотя Equifax использует термин “мошенничество”, это редко является правонарушением, которое приводит к судебным последствиям.

«Мы, банки, не судьи. Даже когда мы берем кого-то с поличным, например, если нам становится известно, что отчет за 4 квартал является поддельным, мы часто решаем не выдавать ссуду, но мы не собираемся звонить в полицию. Дело будет закрыто, вот и все. И этому заемщику будет очень трудно найти кредитора в другом месте», – говорит Мартин, который работает в крупном банке и хочет сохранить анонимность.

Некоторые брокеры, с которыми мы разговаривали, любезно описали наиболее популярный вид мошенничества. “Допустим, у меня есть клиент, который хочет купить дом за 400 000 долларов, и банк предварительно оценивает его всего за 350 000 долларов. Часто клиент оборачивается и берет взаймы недостающие 50,000 долларов у частного кредитора, чтобы восполнить разницу и показать банку, что у него есть необходимые активы и доходы», – рассказывает Джули, брокер по недвижимости в регионе Ланодьер.

Единственная загвоздка: заимствованные таким образом деньги должны находиться на вашем банковском счете не менее 90 дней в соответствии с канадскими законами. «Некоторые будут ждать 90 дней, а затем обратятся в другой банк, но в конечном итоге они окажутся в затруднительном положении», – говорит Стефан Брюйер, ипотечный брокер в компании “ипотечные архитекторы”. «Здесь, в Канаде, кредиторы задают много вопросов. Если ты только что нашел 50 000 долларов, банк задастся вопросом, откуда они взялись. И если это подарок от семьи, банк потребует официального письма»,-объясняет он.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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