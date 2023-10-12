Юрий Моша ищет спонсоров для охраны культурного наследия газеты “Новое Русское Слово”

“Новое Русское Слово” (Novoye Russkoye Slovo), известная газета для русскоязычных иммигрантов с вековой историей в Соединенных Штатах, обращается к потенциальным сторонникам с просьбой помочь сохранить свое символическое культурное наследие. Спонсоры сыграют важную роль в охране и оживлении “Нового Русского Слова”, при этом им будут предоставлены эксклюзивные преимущества.

Основанная в 1910 году, газета “Русское Слово” стала выдающимся источником новостей, литературы и журналистского мастерства в русскоязычном иммигрантском сообществе США. Блестящее прошлое газеты включает в себя вклады известных авторов и журналистов, таких как Иван Бунин, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский и Борис Пастернак, что делает ее бесценным культурным артефактом. Копии газеты “Русское Слово” бережно хранятся в известных библиотеках и архивах по всему миру.

После десятилетнего перерыва “Новое Русское Слово” снова активно и ищет спонсоров, которые станут хранителями этого бесценного культурного наследия русскоязычных иммигрантов США. Их поддержка обеспечит продолжение глубокой журналистики, актуального контента и расследовательских репортажей, отражающих сущность нашего общества. Присоединившись к рядам спонсоров “Нового Русского Слова”, люди получат доступ к онлайн-платформе, которая приветствует вклады независимых авторов всех направлений, создавая пространство для разнообразных точек зрения. Покровители призываются сделать минимальное пожертвование в размере $7660, которое считается ключевым вложением в сохранение и развитие “Нового Русского Слова” как ведущего медийного издания. Сделав это пожертвование, покровители получат возможность публиковать четыре коммерческих статьи в год для продвижения своего бизнеса бесплатно. Они также получат ежемесячный баннер на сайте “Нового Русского Слова”, который будет активен ежедневно. Эти рекламные возможности составляют $24000 стоимости рекламы за три года. Спонсоры могут использовать эти возможности для максимизации своей видимости и достижения широкой аудитории, в то время как активно способствуют сохранению “Нового Русского Слова”.

Также спонсоры “Нового Русского Слова” будут получать эксклюзивные приглашения на встречи с влиятельными лидерами русскоязычного сообщества в Нью-Йорке. Эти мероприятия предоставляют уникальную платформу для общения с единомышленниками, развития профессиональных связей и начала важных социальных и деловых инициатив для русскоязычных иммигрантов в США.

Сайт “Нового Русского Слова” с гордостью будет отображать имена почетных спонсоров, признавая их бесценный вклад и подчеркивая их преданность сохранению этой знаковой газеты.

Юрий Моша, издатель “Нового Русского Слова”, подчеркивает: “Наши покровители являются важными партнерами в сохранении наследия ‘Нового Русского Слова’. Благодаря их поддержке мы можем продолжать вещать новостной контент, отражающий разнообразие нашей аудитории. Став спонсорами, люди становятся неотъемлемой частью нашей миссии по оживлению этого культурного и медийного наследия.”

Чтобы узнать больше о “Новом Русском Слове” и стать спонсором, пожалуйста, свяжитесь с Юрием Мошей по телефону +1 321 3000 111.

“Новое Русское Слово”

Веб-сайт: https://nrslovo.com/