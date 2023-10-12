Дочь, с помощью кавалера, решила убить маму. Та спаслась чудом

Предстала перед судом и признана виновной женщина, которая, с помощью своего дружка, решила убить свою мать.

В среду, 11 октября, квебекский суд рассматривал дело некоей Хлое Лашанс-Готье (Chloé Lachance-Gauthier) из города Saint-Agapit, которая была обвинена в попытке убийства собственной матери. Дочь, заручившись поддержкой своего милого друга (Jonatan Lacoursière), разработала план “идеального убийства”. В свежевыжатый апельсиновый сок, который любящая дочурка подала своей маме, был добавлен морфин. После того, как мама сок выпила, морфин оказал обычное нарктическое воздействие, сознание женщины было затуманено. После этого друг дочери должен был женщину изнасиловать, ограбить, дабы создать впечатления бандитского налёта, и убить.

Дочери – 30 лет, и она прекрасно отдавала себе отчёт в том, что творит. Попытка убийства была совершена 4 июля этого года, мать успели напоить морфином, растворённым в соке, после чего сообщник дочери вошёл в дом, но он забыл в машине, которой должен был связать беспомощную жертву, поэтому, оставив дверь открытой, вышел к своей машине.

Но тут вмешался счастливый случай – в дом вошёл сосед матери, который увидел открытую дверь, постучал, но вошёл внутрь, так как бывал в доме регулярно, раз дверь открыта, то можно не стоять на пороге, соседка не обидится. Первое, что он увидел, это распростёртую на полу хозяйку дома, после чего он сосед немедленно вызвал скорую помощь. Когда медики приехали, они поняли, что женщина находится под действием наркотика, а когда та пришла в себя и стала отрицать факт приёма психотропных веществ, то стало очевидно, что те попали в организм с соком, предложенным доченькой.

Дело было передано в полицию, которая провела тщательное расследование. Сосед дал ажные показания о поведении дочери и действиях её дружка, который вошёл с верёвкой в руках и тут же ушёл, поняв, что в доме находится ещё один человек. В ходе следствия были проверены телефоны и другие электронные приборы дочери, а затем и её дружка. Следователи получили полноценные доказательства вины обоих – потенциальные убийцы обсуждали планы по телефону, и записи разговоров следствие получило.

Уже 11 октября дочь, покушавшаяся на убийство матери, дала признательные показания, полностью признав вину (а куда было деваться? а так и срок могут скостить на год-другой). Что касается Джонатана, то он пока на свободе, его дело будет рассмотрено позже, следствие пока ещё не уточнило все детали по его участию, а прокурор не сформулировал обвинения в его адрес.