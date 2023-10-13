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Новости Канадские военные эвакуировали из Израиля 281 канадца
фото: https://rossaprimavera.ru/

Канадские военные эвакуировали из Израиля 281 канадца

Виктория Христова Окт 13, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские военные эвакуировали из Израиля 281 канадца отключены 54 Просмотров

Первые два канадских эвакуационных рейса покинули Израиль, вывоза 281 гражданина Канады и членов их семей.

Первые два канадских эвакуационных рейса покинули Израиль, вывоза 281 гражданина Канады и членов их семей.

Первый рейс вылетел из Тель-Авива утром 12 октября со 128 пассажирами на борту и приземлился в Афинах. Второй, со 153 пассажирами, отправился вечером. Для эвакуационной операции были задействованы военные самолеты Airbus CC-150 Polaris.

Далее эвакуированных повезет авиакомпания Air Canada. Она должна доставить их в Торонто. Ожидается, что первый такой рейс отправится днем 13 октября.

В правительстве заявили, что эвакуационные рейсы будут продолжаться, вероятно, до 13 или 14 октября. Планируется делать по два рейса в день.

Всего в Израиле зарегистрировано 5700 канадцев, из них на контакте с правительственными чиновниками 1600, которые хотели бы помощи в эвакуации из Израиля. Отмечается, что на военные авиарейсы попадут не все, правительство ищет другие варианты эвакуации.

Напомним, в правительстве Канады подтвердили гибель в Израиле двух граждан Канады.

 

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