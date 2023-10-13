Канадские потребители начали выбирать мясо подешевле

Потребление говядины в Канаде продолжит снижение в 2024 году после сокращения на 6% в 2023 году. Данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Потребление говядины в Канаде продолжит снижение в 2024 году после сокращения на 6% в 2023 году. Данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Рост цен и тревога населения о стоимости жизни заставили потребителей выбирать продукты подешевле. При этом внутреннее потребление свинины растет. Цены на свинину в рознице привлекательнее, чем говядину. Высокие экспортные цены сократят внутреннее предложение и потребление.

Несмотря на рост затрат и конкуренцию со свининой, спрос на говядину в Канаде останется относительно высоким. Потребители любят качественную говядину, но меняют структуру потребления. Вырастет потребление дешевой говядины и фарша.

Акцию против принятия Великобритании во «Всеобъемлющее и прогрессивное Транс-Тихоокеанское партнерство» (ТТП) запустили «Канадская ассоциация скотоводов», «Канадский совет по мясу» и «Национальная кормовая ассоциация».

«Скажите федеральному правительству, чтобы оно отказалось от плохой торговой сделки и пересмотрело условия ТТП с Соединенным Королевством. Торговые сделки имеют смысл только если они справедливы по отношению к канадцам», — сказано в совместном обращении к правительству Канады.

Кампания началась в июле, когда Канада и другие тихоокеанские страны приветствовали Великобританию в ТТП. На церемонии подписания в Новой Зеландии Великобритания стала 12-м участником торгового пакта, присоединившись к Канаде, Австралии, Брунее, Чили, Японии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуру и Вьетнаму.