Канаде прочат лидерство по росту добычи нефти в 2024 году

Канада может стать мировым лидером по росту добычи нефти в 2024 году, считает главный аналитик S&P по канадским нефтяным рынкам Кевин Бирн.

Канада может стать мировым лидером по росту добычи нефти в 2024 году, считает главный аналитик S&P по канадским нефтяным рынкам Кевин Бирн.

Ожидается, что добыча нефти в Канаде увеличится на 10% в 2024 году за счет нефтеносных песков. Если сейчас страна добывает около 4,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, то к концу 2024 года добыча может вырасти примерно на 500 тыс. баррелей до 5,3 млн баррелей в сутки.

Основной прирост могут дать нефтеносные пески провинции Альберта, однако увеличение добычи ожидается также в Западной Канаде и на морских платформах возле Ньюфаундленда и Лабрадора. Частично рост будет обеспечен за счет снижения общего объема добычи в 2023 году, которое произошло из-за технического обслуживания на объектах добычи на нефтеносных песках.

В настоящее время завершается расширение трубопровода Trans Mountain, по которому нефть идет из Альберты на Западное побережье. После расширения пропускная способность вырастет с 890 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки.

По словам Бирна, рост добычи будет происходить в основном не за счет новых инвестиций, а за счет повышения эффективности добычи. В 2025 и 2026 годах добыча расти уже не будет.

Напомним, выбросы парниковых газов от добычи нефти и газа в Канаде выросли за год на 2,3%, хотя правительство обещает снижать их.