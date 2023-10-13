Охранное агентство Securitas – один из самых крупных работодателей в Канаде

Рассказываем об одном из самых престижных работодателей Канады – международном охранном агентстве Securitas.

Одним из крупных работодателей в Канаде, в Квебеке и в Монреале является агенство Securitas. Это международная компания, которая специализируется на предосставлении охранных услуг как отдельным личностям (политикам, актёрам и т. д.) так и предприятиям. Securitas — не единственная компания, предоставляющая подобного рода услуги, но она одна из самых старых частных охранных и детективных агентств в мире.

Компания была основана в Швеции в 1934 году, и сегодня работает в десятках странах мира. В Канаду она пришла относительно недавно — в 1999 году, после приобретения материнской компанией американского и канадского агенства Пинкертон, которое было создано ещё в 1850 году.

Канадский филиал компании получил название Securitas Canada. Канадское отделение сегодня независимо от материнской компании, хотя поддерживает с той тесные связи. Штаб-квартиры компании находятся в столицах провинций, но самая крупная на сегодня это штаб-квартира в Монреале.

Компания предоставляет услуги и по охране железнодорожных путей, в области корпоративной безопасности, расследований, кибербезопасности, физической охраны и многих других аспектов, связанных с безопасностью. Одним из важных направлений деятельности является охрана аэропортов, чем занимается отделение Securitas Aviation.

В Канаде, включая Квебек, Securitas, в первую очередь, предоставляет услуги охраны объектов, мониторинг происходящего в стенах предприятия с использованием видеокамер, даёт консультационные услуги по безопасности и т. д. Так как на протяжении многих лет Securitas зарекомендовала себя надежным поставщиком услуг безопасности, то у неё множество клиентов, включая корпоративные организации, розничные магазины, промышленные объекты и государственные учреждения.

Только в Монреале в Securitas работает более двух тысяч сотрудников (по данным мэрии Монреаля). Компания постоянно набирает сотрудников для охраны учреждений, торговых центров, офисов, крупных предприятий, аэропортов и т. д.

Все кандидаты, которых компания принимает на работу, проходят специальную подготовку по различным направлениям — от охраны помещений до проведения действий по предотвращению воровства в магазинах.

С компанией можно связаться и предложить свои услуги в качестве работника по следующему адресу: https://www.securitas.ca/fr-ca/contactez-nous/quebec/