Франсуа Лего официально открыл крупнейший гидроэнергетический комплекс

Комплекс гидроэлектростанций Romaine открыт. Премьер-министр пообещал, что строительство ГЭС продолжится лишь после консультаций с “коренными жителями” районов.

В четверг, 12 октября, Франсуа Лего принял участие в церемонии официального открытия комплекса ГЭС La Romaine. Речь о четырёх крупнейших гидроэлектростанциях на севере Квебека, которые строились в течение четырнадцати лет и открывались постепенно, по мере завершения работ на каждой из них. Последняя, Romaine-4 работает уже с весны этого года, но работы продолжались и, наконец, были поностью завершены в конце сентября.

Кстати, церемония начала работ была проведена в 2009 году при участии тогдашнего премьера Квебека Жана Шаре, который торжественно первым взял в руки лопату и сделал первую ямку.

Значение La Romaine для нынешнего правительства Квебека очень велико, ведь в программе правящей партии развитие энергетики считается одним приоритетных направлений работы, как одно из важнейших средств для роста экономики Квебека и как средство получения денег за счёт продажи энергии в другие провинции и в США, и именно поэтому правительство желает продолжить строительство ГЭС.

Но в настоящее время ситуация осложняется. Ряд активистов, представителей коренных народов, проживающий в северных районах Квебека, категорически против нового строительства. Хотя все правительства и партии Квебека подчёркивают, что осуществление планов благоприятно скажется на финансовом положении местных жителей – они получат хорошо оплачиваемую работу, в их районы пойдут финансы в первую очередь, бескрайние территории не пострадают, но всё же будут созданы искусственные водоёмы, как всегда бывает при строительстве ГЭС, многие лидеры коренных народов выступают против развития энергетики именно под предлогом затопления традиционных мест охоты (хотя под затопление подпадёт 1% территорий даже если будет выстроен десяток новых ГЭС). Многие, кто знаком с положением близко, считают, что местные жители опасаются лишиться пособий, положенных им, как жителям удалённых регионов где мало работы, а то, что им придётся работать за хорошую зарплату, не так уж притягательно, так как главной тут является фраза “придётся работать”.

Премьер-министр заверил общество, выступая на открытии комплекса, что ни один новый проект не будет реализован без предварительной консультации с населением. Если речь о населении районов, где собираются строить ГЭС (речь даже не о планировании, а о предварительных оценках), то это население – а там живёт менее пяти тысяч человек, возможно, выступит против – их пособия и сегодня весьма велики, никто людей не трогает, власть далеко. А тут всё изменится, придётся вкалывать, чтобы получать те же деньги. Посему лозунги “спасём экологию, нет строительству” там актуальны. Но это не более, чем мнение части экспертов. Удастся ли пояснить жителям таёжных лесов выгоду от проектов для них же, покажет время. Можно финансово воздейстовать и на их вождей, способ эффективный во все времена.