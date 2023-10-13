Обновлён список стран, которые правительство Канады посещать сейчас не рекомендует

В список “нерекомендуемых” для посещения стран добавлены новые направления. Среди них весьма популярные.

Правительство Канады регулярно обновляет список стран, в которые, по мнению федерального правительства, канадцам ездить не стоит. Список носит лишь рекомендательный характер, но в нём фигурируют страны, нахождение в которых может быть опасным для гостей. Причины бывают самые разные, от свирепствующей эпидемии или неожиданных природных катаклизмов, до внутренней политической ситуации или криминальной обстановки. Только что в список внесены новые страны (разумеется, в списке давно уже находятся страны, в которых идут войны). Итак, вот новые страны, в которые лучше не ездить:

Бразилия: В первую очередь рекомендация не посещать эту страну вызвана природными явлениями – начинается сезон ураганов, связанный с явлением, известным, как El Niño. Впереди месяцы, если не годы долгих ливней, наводнений, оползней на дорогах, ураганных ветров. Всё это и мешает отдохнуть, и может быть опасным для жизни. К тому же, организованная преступность проявляет себя всё чаще и всё сильнее.

Турция: Опасность со стороны террористов-экстремистов, которые считают иностранцев излюбленной целью.

Перу: Высочайший уровень преступности – уголовники буквально правят во мноих районах. К тому же, политическая обстановка напряжена, регулярно перекрываются дороги, блокируется доступ к туристическим достопримечательностям, всё чаще есть сбои в подаче электроэнергии и воды.

Франция: Уровень террористической угрозы повышен (примечание: Рекомендация была опубликована ещё до того, как чеченский террорист зарезал учителя 13 октября). Но важно и то, что во второй половине октября проводится Кубок мира по Регби, а такие события всегда вызывают и рост преступности (грабежи, воровство). Массовые праздники после победы одной из команд могут перерасти в массовые столкновения между болельщиками, где попадут под горячую руку и туристы.

Эквадор: В стране самый высокий уровень преступности во всём регионе Латинской Америки. но, к тому же, очень напряжена политическая обстановка – на носу президентские выборы, уже имели место покушения на главных политиков (убит даже один из кандидатов в президенты), и столкновения могут лишь усилиться после выборов, которые состоятся 13 октября.

Доминиканская республика: Это одно из самых популярных направлений для канадцев. Но в сентябре правительство было вынуждено перекрыть все границы с Гаити – преступники из Гаити совершают массовые набеги на территорию Доминиканской республики и, конечно, главная их цель – популярные курорты. Эти бандиты очень жёстоки, прибегают к оружию без размышлений, пока справиться с их нашествием не удаётся.

Колумбия: Тоже высочайший уровень преступности. В некоторых районах ситуация спокойна, но курорты и популярные туристические направления привлекают бандитов всё чаще. Перестрелки в торговых центрах регулярны, как и нападения на туристические автобусы и даже на отели.

Будем надеяться, количество стран в списке пойдёт на убыль, но мировые новости как-то эту надежду сводят на “нет”.