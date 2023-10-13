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Общество Здоровье, медицина Страны, в которые правительство Канады ездить не советует
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Река Увита в Коста-Рике. Пока ещё страна счиается пригодной для туризма. Фото Меган Хорхенсен.

Страны, в которые правительство Канады ездить не советует

Megan Jorgensen Окт 13, 2023 Здоровье, медицина, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия, Путешествия, туризм Оставить комментарий 91 Просмотров

Обновлён список стран, которые правительство Канады посещать сейчас не рекомендует

В список “нерекомендуемых” для посещения стран добавлены новые направления. Среди них весьма популярные.

Правительство Канады регулярно обновляет список стран, в которые, по мнению федерального правительства, канадцам ездить не стоит. Список носит лишь рекомендательный характер, но в нём фигурируют страны, нахождение в которых может быть опасным для гостей. Причины бывают самые разные, от свирепствующей эпидемии или неожиданных природных катаклизмов, до внутренней политической ситуации или криминальной обстановки. Только что в список внесены новые страны (разумеется, в списке давно уже находятся страны, в которых идут войны). Итак, вот новые страны, в которые лучше не ездить:

Бразилия: В первую очередь рекомендация не посещать эту страну вызвана природными явлениями – начинается сезон ураганов, связанный с явлением, известным, как El Niño. Впереди месяцы, если не годы долгих ливней, наводнений, оползней на дорогах, ураганных ветров. Всё это и мешает отдохнуть, и может быть опасным для жизни. К тому же, организованная преступность проявляет себя всё чаще и всё сильнее.

Турция: Опасность со стороны террористов-экстремистов, которые считают иностранцев излюбленной целью.

Перу: Высочайший уровень преступности – уголовники буквально правят во мноих районах. К тому же, политическая обстановка напряжена, регулярно перекрываются дороги, блокируется доступ к туристическим достопримечательностям, всё чаще есть сбои в подаче электроэнергии и воды.

Франция: Уровень террористической угрозы повышен (примечание: Рекомендация была опубликована ещё до того, как чеченский террорист зарезал учителя 13 октября). Но важно и то, что во второй половине октября проводится Кубок мира по Регби, а такие события всегда вызывают и рост преступности (грабежи, воровство). Массовые праздники после победы одной из команд могут перерасти в массовые столкновения между болельщиками, где попадут под горячую руку и туристы.

Эквадор: В стране самый высокий уровень преступности во всём регионе Латинской Америки. но, к тому же, очень напряжена политическая обстановка – на носу президентские выборы, уже имели место покушения на главных политиков (убит даже один из кандидатов в президенты), и столкновения могут лишь усилиться после выборов, которые состоятся 13 октября.

Доминиканская республика: Это одно из самых популярных направлений для канадцев. Но в сентябре правительство было вынуждено перекрыть все границы с Гаити – преступники из Гаити совершают массовые набеги на территорию Доминиканской республики и, конечно, главная их цель – популярные курорты. Эти бандиты очень жёстоки, прибегают к оружию без размышлений, пока справиться с их нашествием не удаётся.

Колумбия: Тоже высочайший уровень преступности. В некоторых районах ситуация спокойна, но курорты и популярные туристические направления привлекают бандитов всё чаще. Перестрелки в торговых центрах регулярны, как и нападения на туристические автобусы и даже на отели.

Будем надеяться, количество стран в списке пойдёт на убыль, но мировые новости как-то эту надежду сводят на “нет”.

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